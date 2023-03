La Russie a manifesté son vrai visage en menant une guerre non pas conventionnelle, mais terroriste contre l’Ukraine. Pendant plus d’un an, les villes ukrainiennes ont été soumises aux attaques à la roquette les plus brutales, qui ont tué des milliers des civils, et ont détruit des infrastructures essentielles. Malheureusement, le pays agresseur ne s’y arrêtera pas.

Selon le rapport du service de presse du département militaire, S. Choïgou, ministre de la Défense de la Russie, a ordonné de doubler la production des armes de haute précision. Un tel décret de la haute direction des forces armées indique que la Russie a l’intention de continuer à détruire les villes ukrainiennes, les infrastructures civiles et les civils. L’ONU a déjà enregistré 21 965 victimes civiles confirmées en Ukraine. A savoir : 8231 tués et 13734 blessés. Cependant, les chiffres réels sont beaucoup plus grands car les informations sont retardées des certaines zones de combats intenses et car de nombreux rapports attendent toujours une confirmation. C’est le cas, par exemple, de Marioupol, Lisitchansk, Popasna et Severodonetsk, où l’on signale de nombreuses victimes civiles. Pendant la guerre à grande échelle, la Russie a mené plus de 40 500 attaques, à la suite desquelles plus de 152 000 bâtiments résidentiels ont été détruits.

Le 15 mars 2023 a lieu une nouvelle réunion du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine (le soi-disant format Ramstein), où une assistance militaire supplémentaire aux forces armées ukrainiennes est discutée. Les pays occidentaux doivent comprendre une chose importante : un ciel paisible au-dessus de l’Ukraine est la clé du succès et de la sécurité de toute l’Europe. L’armée ukrainienne doit recevoir toutes les armes nécessaires pour affaiblir de manière critique la Russie et libérer les territoires occupés. Cela montrera au pays agresseur sa place et ne permettra plus que de tels crimes contre l’Ukraine et d’autres pays se répètent.

Ivan KHOURY