Au cœur d’une situation de plus en plus précaire à Gaza, le Forum arabe pour le développement durable s’est ouvert à Beyrouth, sous les auspices des Nations Unies, attirant l’attention sur les conséquences dévastatrices des conflits sur les efforts de développement durable dans la région. L’événement a été marqué par des appels poignants à la miséricorde pour les victimes des violences à Gaza et au sud du Liban, ainsi qu’à un soutien renouvelé pour les déplacés et les blessés.

Les discours d’ouverture, imprégnés d’émotion et de solidarité, ont mis en lumière les défis humanitaires immenses auxquels sont confrontés les habitants de Gaza. Les participants ont été particulièrement touchés par le récit d’un enfant de Gaza, pour qui l’avenir est une question de survie plutôt que d’ambitions, révélant la dure réalité de la vie sous le conflit. Ce témoignage a renforcé l’urgence d’agir non seulement pour le développement durable mais aussi pour la paix et la stabilité dans la région.

Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a souligné l’importance de la coopération régionale et internationale pour surmonter ces défis et réaliser un développement durable. Il a réitéré l’engagement du Liban envers les valeurs de démocratie, de liberté et de coexistence, malgré les crises persistantes. L’accent a été mis sur la nécessité d’une action collective pour promouvoir la paix et le développement durable, en particulier à travers le financement des petites et moyennes entreprises et l’intégration des besoins vitaux des populations dans les politiques de développement.

La présence de l’ESCWA au Liban a été saluée comme un symbole fort de l’engagement du pays envers les objectifs de développement régional, avec une mention spéciale de la reconnaissance à la Dr. Rola Dashti, Secrétaire exécutive de l’ESCWA, pour son rôle crucial dans le soutien des initiatives de développement durable.

Ce forum a également vu l’annonce d’initiatives libanaises majeures, comme la présentation du document final sur la transformation du système alimentaire national, une première dans l’histoire du pays. Le député Dr. Inaya Ezzedine a mis en avant une proposition législative visant à garantir le droit à l’alimentation, soulignant l’importance de la justice sociale et de l’accès équitable à une alimentation saine pour tous.

Alors que le forum continue de se dérouler, il devient évident que, malgré les défis monumentaux posés par les conflits et les crises, il existe une détermination collective parmi les participants à poursuivre les efforts de développement durable. Ce rassemblement régional est un appel à l’action, pas seulement pour le développement économique et social, mais aussi pour une paix durable et la justice dans toute la région.