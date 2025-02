Le bilan de Walid Fayad dans le secteur de l’énergie au Liban : quarante mois de réformes et de défis

- Advertisement -

Le mandat de Walid Fayad à la tête du ministère de l’Énergie et de l’Eau au Liban a été marqué par des avancées notables dans les secteurs de l’électricité, des hydrocarbures, de l’eau et du gaz. Entre septembre 2021 et début 2025, il a tenté d’apporter des solutions à une crise énergétique sans précédent. Son action a permis d’améliorer la distribution électrique, de stabiliser le marché des carburants et d’accélérer le développement des énergies renouvelables. Retour sur les principales réalisations et défis de son mandat.

Une crise énergétique sans précédent à son arrivée

Lors de la prise de fonction de Walid Fayad, le Liban traversait l’une des pires crises énergétiques de son histoire. La production d’électricité était pratiquement à l’arrêt, les réserves de carburant insuffisantes et les infrastructures en péril. L’approvisionnement en électricité se limitait parfois à moins de deux heures par jour, forçant les habitants et les entreprises à recourir à des générateurs privés au coût exorbitant.

Face à cette situation, Fayad a mis en place un plan d’urgence énergétique visant à augmenter la production d’électricité, optimiser les coûts et réformer le secteur pour assurer une meilleure gouvernance.

Réformes majeures dans le secteur de l’électricité

Mise en place de la stratégie nationale pour l’électricité

L’une des premières initiatives de Fayad a été d’approuver une stratégie nationale pour l’électricité, qui visait à diversifier les sources d’énergie en privilégiant le gaz et les énergies renouvelables, améliorer le réseau de distribution en réduisant les pertes techniques et commerciales, augmenter la capacité de production pour atteindre dix heures d’électricité par jour sans subventions publiques.

Accords stratégiques pour sécuriser l’approvisionnement en carburant

Pour relancer la production, Fayad a négocié des accords avec l’Irak permettant d’obtenir du fioul à des conditions préférentielles. Cette initiative a permis d’assurer une stabilité relative du réseau électrique et de limiter les pannes prolongées.

Réforme de la tarification de l’électricité

L’une des mesures les plus controversées mais efficaces a été la réforme des tarifs de l’électricité. En mettant fin à la subvention généralisée, le ministère a encouragé une consommation plus rationnelle et réduit le gaspillage. Résultat : une diminution de quatre milliards de kilowattheures de consommation annuelle, représentant une économie de près de deux milliards de dollars pour l’État.

Amélioration de la situation financière d’Électricité du Liban

Pour la première fois depuis quarante ans, Électricité du Liban a retrouvé une situation financière plus stable. Grâce aux réformes tarifaires et à une meilleure gestion des ressources, l’entreprise publique a accumulé une liquidité de plus de cent millions de dollars, bien qu’elle demeure confrontée à un déficit structurel dépassant les cinq cents millions de dollars.

Développement accéléré des énergies renouvelables

L’un des axes majeurs du mandat de Fayad a été de favoriser le développement des énergies renouvelables pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Multiplication par dix de la capacité solaire et hydraulique

Grâce à des investissements massifs et à l’octroi de onze licences de production, la capacité installée d’énergie solaire et hydraulique est passée de cent cinquante mégawatts à mille cinq cents mégawatts en deux ans, couvrant vingt-cinq pour cent de la demande électrique du pays.

Partenariats avec le secteur privé

Fayad a permis l’entrée de grands groupes internationaux, tels que CMA CGM, dans le financement des projets d’énergie renouvelable. Cela a ouvert la voie à des investissements supplémentaires, notamment dans l’énergie éolienne et hydraulique.

Stabilisation du marché des carburants

Levée progressive des subventions sur les hydrocarbures

En 2021, les stations-service étaient prises d’assaut par des files d’attente interminables, conséquence des pénuries de carburant et du marché noir. Fayad a opté pour une mesure impopulaire mais nécessaire : la suppression progressive des subventions. Cette décision a permis de mettre fin à la contrebande et à la spéculation, entraînant une économie de cinq milliards de dollars par an pour l’État.

Réforme des infrastructures pétrolières

Fayad a également modernisé les dépôts de pétrole de Tripoli et de Zahrani, qui étaient déficitaires. Grâce à une gestion plus efficace et transparente, ces installations sont devenues rentables et capables d’approvisionner le marché de manière plus stable.

Relance du secteur du pétrole et du gaz

Le Liban, qui possède des réserves offshore importantes, a vu ses efforts d’exploration freinés par la crise économique et la pandémie de COVID-19.

Redémarrage des licences d’exploration

Sous Fayad, le pays a relancé la deuxième et troisième phase des appels d’offres pour l’exploration du pétrole et du gaz, attirant de nouveaux acteurs.

Accélération des négociations pour le gaz offshore

Le ministre a joué un rôle clé dans les négociations de délimitation des frontières maritimes avec Israël, aboutissant à un accord historique qui a permis le lancement du forage dans le bloc neuf.

Réformes dans le secteur de l’eau

Le ministère de l’Énergie et de l’Eau est également chargé de la gestion de l’eau au Liban, un secteur marqué par une infrastructure vétuste et une gouvernance fragile.

Modernisation de la tarification et des infrastructures

La mise en place d’une nouvelle tarification assurant la pérennité financière des entreprises de distribution, l’utilisation de l’énergie solaire pour alimenter les stations de pompage et assurer la continuité du service ont permis une amélioration notable du secteur. Grâce à ces réformes, le Liban a obtenu des financements internationaux de plus de six cents millions de dollars (Union européenne, Allemagne, Banque mondiale) pour moderniser les réseaux d’eau et d’assainissement.

Un héritage à consolider

Malgré un contexte économique et politique instable, Walid Fayad a posé les bases d’une réforme énergétique et hydraulique ambitieuse. Ses décisions, parfois controversées, ont permis de stabiliser la production électrique et améliorer la gestion du réseau, développer massivement les énergies renouvelables, réduire le déficit de l’État en supprimant les subventions sur les hydrocarbures, attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur énergétique. Alors que Joe Saadi prend la relève au ministère, l’avenir du secteur dépendra de la capacité du gouvernement à poursuivre ces réformes et à renforcer la transparence et la gouvernance énergétique au Liban.