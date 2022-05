L’American University of Beirut (AUB) a annoncé ce mercredi que les frais universitaires devront désormais être payés en dollars dit frais à partir de la rentrée 2022 amenant à une importante hausse de ces frais pour les étudiants.

Pour rappel, la monnaie nationale a perdu plus de 92% de sa valeur face au dollar depuis 3 ans. 80% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et le salaire minimum qui est désormais à plus 1.3 millions de livres libanaises ne représente en réalité qu’un peu plus de 40 USD, bien loin des 2000 dollars des frais minimum de cet établissement universitaire.

Le président de l’AUB Fadlo Khoury a annoncé par une lettre adressée à ses étudiants que l’établissement devrait ainsi couvrir les 134 millions de dollars de pertes accumulés durant ces 3 dernières années et parallèlement indique mettre en place une aide financière à hauteur de 40% des frais universitaires dès l’année 2022-2023. Cette aide financière sera ensuite réduite à hauteur de 20% l’année suivante, sans évoquer de possibles compensations pour le personnel et les enseignants.

Cette décision fait suite également à celle similaire de la Lebanese American University (LAU)

La lettre du président de l’AUB

Chers membres de la communauté AUB,

L’Université américaine de Beyrouth doit répondre aux réalités économiques actuelles et prendre des mesures pour préserver cette institution historique. Je vous écris donc pour vous informer des décisions prises par l’université afin de s’assurer que sa mission reste à la fois percutante et inclusive.

Après avoir épuisé toutes les autres mesures viables à notre disposition, il est devenu nécessaire pour l’AUB de percevoir les frais de scolarité dans la même devise dans laquelle elle doit payer ses dépenses. Ce fut une décision difficile à prendre, mais nous sommes convaincus que c’est la seule façon d’assurer la pérennité et l’excellence continue de l’AUB. Nous le faisons également avec une détermination inébranlable pour aider les étudiants et leurs familles à travers cette transition dans la mesure du possible.

L’architecture finale de cet ajustement monétaire et son application ont été éclairées et en fait façonnées par les consultations que nous avons entreprises avec nos administrateurs, étudiants, professeurs et membres du personnel au cours de l’année dernière. Plus récemment, nous avons organisé neuf assemblées publiques très fréquentées où des données financières détaillées sur les universités ont été partagées, et des plans pour rendre l’AUB plus inclusif, durable et excellent au cours des trois prochaines années ont été discutés.

La transition vers la collecte des frais de scolarité en dollars frais – ou leur équivalent – sera progressive, ce qui aidera les familles à planifier à l’avance. Pour une grande majorité d’étudiants, cela se traduira par une bourse d’aide financière de 40 % pour l’année universitaire à venir (2022-23), puis de 20 % l’année suivante (2023-24), en plus d’autres aides financières qui auraient pu être individu accordé. Plus d’informations sur le modèle de scolarité de transition peuvent être trouvées ici. Dans le même temps, nous augmentons considérablement le montant du soutien financier à nos étudiants, qu’ils soient en formation continue ou nouvellement admis. Cela prendra la forme d’une aide financière institutionnelle, de bourses de scolarité pour étudiants diplômés, de bourses de mérite et d’admission précoce au premier cycle, et d’une liste solide de bourses complètes basées sur des subventions.

AUB a fonctionné à perte, totalisant plus de 134 millions de dollars en dollars frais au cours des trois dernières années. Les fonds de prévoyance économisés une demi-décennie avant la crise sont désormais épuisés. Le conseil d’administration a déjà engagé des fonds de dotation sans restriction dans toute la mesure du possible, et l’université est devenue plus légère et plus efficace, mais ces mesures à elles seules ne peuvent plus soutenir l’université.

Il est également essentiel de franchir cette étape maintenant afin que l’AUB puisse maintenir son excellence en tant que première université au Liban et parmi les 250 meilleures au monde. Une éducation AUB a une valeur significative et tangible. L’université se classe n ° 1 dans la région MENA pour l’employabilité de ses diplômés et n ° 73 dans le monde. Nos anciens élèves sont régulièrement acceptés dans les meilleures écoles supérieures, reçoivent des offres des meilleures entreprises, correspondent aux meilleures résidences médicales et sont bien préparés au moment où ils obtiennent leur diplôme pour se lancer dans des cheminements de carrière attrayants. Mais le maintien de l’excellence en éducation nécessite des ressources. Nous devons être en mesure de recruter et de retenir des professeurs et du personnel de classe mondiale et de veiller à ce que nos étudiants disposent des installations et de l’infrastructure dont ils ont besoin pour le parcours éducatif transformateur que l’AUB a fourni depuis longtemps.

Depuis le début de la crise économique, l’AUB a réagi en augmentant considérablement l’aide financière aux étudiants, portant le total de 55 millions de dollars à 89 millions de dollars entre 2015 et 2021. Nous soutenons actuellement plus de 60% de tous les étudiants, le plus grand nombre jamais vu, avec des bourses et d’autres formes d’aide financière, et près de 25% des étudiants ont leur éducation AUB entièrement couverte. Les efforts de collecte de fonds au cours des trois dernières années ont conduit à un soutien philanthropique élargi ainsi qu’à des partenariats avec plusieurs fondations et sources gouvernementales américaines, l’aide aux étudiants étant constamment la priorité absolue. Ces efforts extraordinaires se poursuivront et tous les étudiants, entrants et continus, auront la possibilité de demander une aide financière et de faire appel à une aide supplémentaire.

Ensemble, en tant que communauté de personnes engagées à faire la différence et déterminées à prendre soin les unes des autres, nous continuerons à changer des vies et à créer un avenir meilleur pour le peuple libanais, la région MENA et le monde. L’Université américaine de Beyrouth doit durer longtemps, poursuivre l’excellence pour le plus grand bien, créer des opportunités pour les générations et s’accrocher aux valeurs qui autonomisent et transforment les individus et les sociétés.

Sincèrement,

Fadlo R. Khuri, MD Président