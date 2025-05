Les ventes de véhicules au Liban enregistrent une hausse de 23,6 % au premier trimestre 2025

- Advertisement -

Le secteur automobile libanais affiche un début d’année 2025 dynamique avec une progression notable des ventes. Selon les chiffres communiqués par la Direction des Douanes du Liban et relayés dans le rapport hebdomadaire de Bank Audi, 10 694 véhicules ont été immatriculés au premier trimestre 2025, soit une augmentation de 23,63 % par rapport à la même période en 2024 (8 648 unités).

Le segment des voitures particulières continue de dominer le marché avec 8 478 unités, représentant 79,29 % des ventes totales. Les véhicules commerciaux, utilitaires et spéciaux comptabilisent les 21 % restants.

Tableau 1 : Ventes de véhicules par usage (janvier – mars 2025)

Catégorie Nombre de ventes Évolution annuelle Véhicules à usage domestique 4 431 +53,76 % Véhicules à usage professionnel 1 431 +16,52 % Voitures d’occasion 1 791 -33,66 % Total voitures 8 478 +14,2 %

Cette hausse des ventes est en partie attribuée à l’amélioration de la conjoncture politique après l’élection du président Joseph Aoun en janvier et la formation d’un nouveau gouvernement. Cette stabilité retrouvée a relancé la consommation et renforcé la confiance des ménages. En parallèle, le début de la saison touristique et le retour des expatriés ont contribué à soutenir la demande.

Fitch Solutions estime que la croissance des ventes de véhicules atteindra 2,6 % en 2025, pour un volume total de 8 951 unités sur l’année, contre 8 727 en 2024. Les ventes ont été dopées par le maintien d’incitations fiscales sur les véhicules électriques dans la loi de finances 2024. Celles-ci comprennent l’exonération de droits de douane pour les BEV (Battery Electric Vehicles), une réduction de 80 % sur les tarifs pour les hybrides rechargeables (PHEV), ainsi qu’une réduction de 70 % sur les frais d’immatriculation et de mécanique.

Tableau 2 : Évolution des ventes de véhicules (2022-2025)

Année Ventes totales Croissance annuelle 2022 6 250 – 2023 6 895 +10,3 % 2024 8 727 +26,6 % 2025* 8 951 +2,6 % (prévision)

(* prévision Fitch Solutions)

Le marché reste toutefois soumis à des incertitudes majeures. Fitch souligne les risques persistants liés à la sécurité régionale, à l’accès aux devises pour l’importation des véhicules, ainsi qu’à une potentielle dégradation de la confiance des investisseurs étrangers. Le conflit armé de 2024 a entraîné des destructions d’infrastructures et une contraction du PIB estimée à -18 % par Fitch pour l’année.

La reprise attendue pour 2025, avec un PIB en croissance prévisionnelle de 6 %, pourrait toutefois contrebalancer ces facteurs négatifs. Le gouvernement libanais table sur une extension des exonérations fiscales au secteur automobile dans le cadre de la loi de finances 2025 afin de maintenir le rythme de modernisation du parc roulant, aujourd’hui vieillissant.

Selon l’Association des importateurs d’automobiles au Liban, l’âge moyen des véhicules en circulation en 2024 est estimé à 17,3 ans, avec plus de 65 % des véhicules ayant plus de 12 ans. L’amélioration des ventes de véhicules neufs reste ainsi essentielle pour réduire les coûts d’entretien, les émissions polluantes et les risques techniques.

Le segment de l’électrique, bien qu’encore marginal, poursuit sa progression. En mars 2025, 4,7 % des voitures neuves importées étaient entièrement électriques, contre 2,9 % un an plus tôt. Cette dynamique est encouragée par des distributeurs locaux qui intègrent progressivement des modèles compacts à autonomie moyenne, compatibles avec les capacités de recharge domestique.

Sources : Direction des Douanes du Liban, Bank Audi Group Research, Fitch Solutions, Association des importateurs d’automobiles