Levée d’immunité et dossier Télécoms : le Parlement enclenche une séquence judiciaire inédite

Le Parlement libanais face à un tournant judiciaire

Une session parlementaire tenue sous la présidence de Nabih Berri a marqué un tournant dans la vie politique libanaise. Les députés ont voté la levée de l’immunité de Georges Bouchikian, député et ancien ministre de l’Industrie. Cette décision ouvre la voie à une enquête judiciaire sur sa gestion ministérielle, notamment dans le cadre d’accusations de mauvaise administration, d’attributions de marchés publics controversés et de soupçons de favoritisme dans l’octroi de licences industrielles.

La décision n’a pas été prise à l’unanimité mais a recueilli une majorité significative. Elle a été perçue comme une première illustration concrète d’une volonté d’assainir la gestion publique. Elle suscite aussi des interrogations quant à son calendrier et à sa portée réelle. Plusieurs députés ont salué un « pas vers la fin de l’impunité », tandis que d’autres y ont vu une mesure symbolique visant à apaiser la pression populaire et internationale sur la classe politique.

Le cas Georges Bouchikian : un précédent symbolique ?

Georges Bouchikian, connu pour ses fonctions au sein du ministère de l’Industrie, avait été critiqué pour une série de décisions jugées opaques durant son mandat. Des attributions de subventions et de permis d’exploitation à des entreprises proches de son entourage familial ou politique sont au cœur du dossier.

Le fait que sa levée d’immunité intervienne dans un contexte de pressions multiples – à la fois de l’opinion publique libanaise, des ONG anticorruption et des bailleurs internationaux – donne à l’affaire une dimension politique aiguë. La classe politique cherche à montrer qu’elle est capable de produire des gestes d’ouverture à la justice, sans pour autant remettre en cause l’ensemble de son fonctionnement.

Des juristes ont toutefois rappelé que la levée d’immunité ne signifie pas condamnation. Le député conserve ses droits civiques et son siège parlementaire, tant qu’aucune décision de justice ne vient restreindre ses prérogatives. L’ouverture d’une enquête pourrait néanmoins le fragiliser politiquement, notamment dans la perspective des prochaines échéances électorales.

Une commission d’enquête au périmètre élargi

Parallèlement à ce vote, le Parlement a approuvé la mise en place d’une commission parlementaire chargée d’examiner les responsabilités de plusieurs anciens ministres des Télécommunications. Trois noms ont été particulièrement cités : Jamal Jarrah, Boutros Harb et Nicolas Sehnaoui. Ces anciens responsables sont visés par des accusations portant sur des irrégularités dans la gestion des contrats publics, l’octroi de concessions à des opérateurs privés, et l’usage des fonds dédiés à la modernisation des infrastructures.

La création de cette commission a été annoncée sans grand débat, mais elle marque un changement de posture. Jusqu’alors, les commissions parlementaires servaient avant tout à neutraliser les contentieux, en les cantonnant à des échanges techniques. Ici, l’objectif affiché est de transmettre les résultats à la justice, et non de s’en tenir à une synthèse parlementaire.

Le périmètre de l’enquête inclut notamment l’examen des licences d’exploitation octroyées depuis 2007, les flux financiers entre le ministère et des sociétés tierces, ainsi que le sort des investissements annoncés pour la fibre optique et les infrastructures de téléphonie mobile. Les travaux doivent débuter dans les quinze jours.

Télécommunications : secteur stratégique et champ miné

Le secteur des télécommunications est l’un des plus sensibles au Liban. Source majeure de revenus publics, il a longtemps été considéré comme une caisse parallèle du pouvoir exécutif, échappant en grande partie aux règles du Trésor. Des milliards de livres libanaises y ont transité ces quinze dernières années, dans une opacité dénoncée à plusieurs reprises par la Cour des comptes et les rapporteurs des Nations Unies.

La question de la privatisation partielle ou totale du secteur, maintes fois évoquée, n’a jamais abouti. Des rapports antérieurs avaient mis en cause le manque de transparence dans les appels d’offres et les négociations avec les opérateurs étrangers. Des structures de gestion intermédiaires, parfois qualifiées d’« écrans juridiques », ont permis de dissimuler l’identité réelle des bénéficiaires finaux de certains contrats.

Ce contexte explique pourquoi les noms des anciens ministres Jamal Jarrah, Boutros Harb et Nicolas Sehnaoui suscitent une attention particulière. Leurs mandats respectifs couvrent une période stratégique marquée par des investissements massifs, une croissance rapide du parc mobile, et des arbitrages budgétaires encore jamais justifiés publiquement.

Une transparence encore sous condition

L’initiative parlementaire, bien qu’inédite, soulève des doutes sur sa sincérité. Plusieurs voix, au sein de la société civile, ont rappelé que de nombreuses commissions ont été créées dans le passé sans jamais déboucher sur des poursuites concrètes. La société libanaise pour la transparence, par exemple, a exigé que les séances de la commission soient publiques, et que les auditions soient retransmises afin de garantir un minimum de redevabilité.

Le rôle du président de la Chambre, Nabih Berri, est également scruté. Figure centrale du système parlementaire libanais depuis des décennies, il a souvent été accusé de bloquer ou de diluer les enquêtes sensibles. Son implication dans le lancement de cette nouvelle séquence est donc l’objet d’interprétations divergentes : certains y voient un signal d’ouverture, d’autres une stratégie pour contenir les demandes de réforme dans un cadre maîtrisé.

Il reste que le vote sur Georges Bouchikian constitue un précédent juridique. La dernière levée d’immunité votée par le Parlement remontait à plus de dix ans, et concernait un dossier strictement judiciaire, sans implications politiques majeures. Cette fois, c’est un ancien ministre en exercice, toujours influent, qui se trouve dans la ligne de mire.

L’immunité parlementaire en question

Le débat sur l’immunité des parlementaires et anciens ministres a été relancé par cette affaire. De nombreux observateurs rappellent que le cadre constitutionnel libanais offre une protection très large aux élus, y compris dans leurs fonctions ministérielles antérieures. Or, cette protection est parfois interprétée comme une forme de garantie d’impunité.

Certains députés réformateurs ont profité de la session pour proposer un amendement au règlement intérieur du Parlement. L’idée serait d’introduire une procédure automatique de levée d’immunité dès lors qu’un dossier judiciaire franchit un certain seuil de preuves, validé par le Conseil supérieur de la magistrature. Cette proposition a été accueillie favorablement par une partie de l’opposition, mais le débat a été renvoyé à une session ultérieure.

Les observateurs étrangers suivent également le dossier avec attention. Plusieurs chancelleries ont rappelé que l’un des critères clés exigés dans les négociations sur les aides au Liban est la mise en place de mécanismes transparents de reddition des comptes. L’affaire Bouchikian pourrait, selon ces sources, servir de test pour évaluer la volonté réelle des institutions libanaises de rompre avec l’impunité.

Une pression populaire en toile de fond

L’activation de la procédure contre Georges Bouchikian et l’élargissement du champ d’enquête à d’anciens ministres s’inscrivent dans un climat de pression croissante de l’opinion publique. Depuis la crise de 2019, une part importante de la population libanaise réclame la fin des privilèges parlementaires et un accès plus direct à la vérité judiciaire. Les slogans hostiles à la classe politique ont régulièrement ciblé le Parlement comme bastion de l’impunité.

Des collectifs d’avocats et de magistrats ont multiplié les initiatives pour faire avancer les plaintes déposées depuis plusieurs années. Dans ce contexte, la moindre décision allant dans le sens d’un renforcement du pouvoir judiciaire est perçue comme une victoire partielle. Néanmoins, les mouvements citoyens restent prudents, conscients que la transformation d’une culture politique enracinée dans l’immunité requiert bien plus qu’un vote isolé.

Le dossier Bouchikian pourrait aussi servir d’indicateur à d’autres enquêtes en attente, notamment celles touchant au port de Beyrouth, aux importations de carburant ou aux crédits internationaux. Si le Parlement devait répéter le mécanisme de levée d’immunité dans d’autres cas sensibles, il gagnerait en crédibilité. À l’inverse, un arrêt ou une dilution du processus renforcerait les accusations de manœuvres politiques.

L’équation délicate entre justice et règlement de comptes

Le caractère politique des affaires judiciaires n’échappe à personne. Certains députés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’outil judiciaire pourrait devenir une arme au service de règlements de comptes internes. La levée de l’immunité est en effet une procédure votée, donc soumise à des majorités politiques, et non un acte purement judiciaire. Cela introduit un biais possible dans la sélection des dossiers, selon l’évolution des rapports de force.

Des analystes notent que les ministres visés par la commission Télécoms appartiennent à des familles politiques distinctes. Cela pourrait suggérer une tentative de rééquilibrage, ou à l’inverse, une volonté de cibler certaines figures pour en préserver d’autres. Le traitement de ces dossiers devra donc être minutieux pour éviter les accusations de justice sélective, un phénomène déjà dénoncé par les ONG depuis plusieurs années.

Le Haut Conseil de la magistrature, saisi pour avis, a souligné l’importance de garantir l’indépendance des juges désignés dans le traitement de ces affaires. Il a également rappelé que toute intervention extérieure – parlementaire ou ministérielle – serait documentée et rendue publique, afin d’éviter les pressions indirectes. La transparence procédurale devient ainsi un enjeu central, presque aussi important que la substance des accusations.

Une temporalité incertaine, des attentes claires

Si le geste du Parlement a surpris par sa soudaineté, son calendrier de mise en œuvre reste flou. Le ministère de la Justice n’a pas encore désigné de procureur chargé du dossier Bouchikian. Quant à la commission d’enquête sur les Télécoms, elle doit encore constituer son bureau, établir un règlement de fonctionnement, et déterminer les modalités d’audition. Le risque d’enlisement reste donc élevé.

La multiplication des séquences politiques dans les prochaines semaines – dont la présentation du budget rectificatif et la reprise des négociations avec les institutions financières internationales – pourrait reléguer ces dossiers au second plan. Plusieurs députés ont déjà laissé entendre qu’un « équilibre politique » devra être respecté pour éviter une crise institutionnelle autour d’un ancien ministre trop proche de certains pôles de pouvoir.

Malgré ces incertitudes, une attente nette se dégage : que les promesses soient suivies d’effets. Dans un pays où la population a vu défiler les commissions, rapports, et comités sans suites concrètes, la pression sera forte pour que ce moment ne reste pas symbolique. Les médias locaux, de leur côté, annoncent une couverture régulière des séances parlementaires et une veille citoyenne renforcée sur les réseaux sociaux.