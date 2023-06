Le président de la chambre des députés, Nabih Berri, rappeler à une réunion des parlementaires le 14 juin prochain à 11h afin d’élire un nouveau président de la république, un poste vacant depuis le 1er novembre 2022. Il s’agira donc du 12ème scrutin électoral.

Cette information intervient alors que sont en lice, Sleiman Franjieh, candidat soutenu par le Hezbollah et par le mouvement Amal de Nabih Berri et désormais Jihad Azour, directeur du FMI pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale et ancien ministre des finances du gouvernement de Fouad Saniora entre 2005 et 2008 et soutenu désormais suite à un accord entre Courant Patriotique Libre, Forces Libanaises et députés dits du changement.

Par ailleurs, ce dimanche, Michel Mouawad a indiqué retirer sa candidature et déclaré soutenir Jihad Azour.

Pour l’heure, selon un décompte officieux, Jihad Azour pourrait bénéficier de plus des 65 voix nécessaires pour obtenir sa nomination comme président de la république.