Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a indiqué que son pays est prêt à fournir du carburant et du blé au Liban lors d’un entretien téléphonique avec son homologue libanais Abdallah Bou Habib.

Il a également salué le retour des ambassadeurs du Golfe au Liban et espéré le succès des prochaines élections législatives qui auront lieu le 15 mai avant d’évoquer la situation régionale et notamment le conflit israélo-arabe et condamner les crimes israéliens à quelques jours de la journée internationale de Jérusalem.