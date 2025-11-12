jeudi, novembre 13, 2025
Revendi­cations essentielles de l’AIA pour la protection du consommateur et la sécurité routière

L’Association des Représentants des Constructeurs Mondiaux d’Automobiles au Liban (AIA), lors de sa participation à l’inauguration du salon e-MotorShow pour les véhicules électriques et hybrides, a mis en avant une série de revendications essentielles et de mises en garde visant à garantir à la fois la sécurité du consommateur et la sécurité routière.

Premièrement, l’AIA appelle les consommateurs à ne pas acheter de véhicule sans bénéficier de la garantie originale du constructeur.

Deuxièmement, l’AIA rappelle que seuls les véhicules achetés auprès d’un représentant agréé par les constructeurs peuvent bénéficier des campagnes de rappel (Recall Campaigns) et des mises à jour techniques continues prescrites par ces constructeurs. Ces procédures sont essentielles pour garantir la sécurité de l’utilisateur, préserver la bonne marche du véhicule et assurer la sécurité routière.

Troisièmement, l’AIA avertit les citoyens de ne pas utiliser les moyens d’extinction traditionnels en cas d’incendie d’un véhicule électrique, afin d’éviter tout danger.

Enfin, l’AIA appelle l’État à moderniser les équipements de la Défense civile et à former ses équipes pour leur permettre de gérer efficacement les incendies liés aux véhicules électriques et aux batteries au lithium.

Article précédent
La Syrie sur la voie express de l’aide internationale, pendant que le Liban fait du surplace bancaire
A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

