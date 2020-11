Un homme se serait immolé par le feu dans le quartier de Bir Hassan à Beyrouth, annonce une dépêche de l’Agence Nationale d’Information (ANI) qui ne donne pas les motivations de celui-ci.

Cette information intervient alors qu’une vague de suicides touche le Liban depuis plus d’un an en raison de la dégradation des conditions sociales et économiques.