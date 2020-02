Une orque au large de Beyrouth

Une orque a été aperçue au large de la capitale libanaise. On ignore pour l’heure s’il s’agit de la même orque déjà repérée dans les eaux libanaises, le 3 février dernier.

Lire également

Mammifères présents dans la plus grande partie des mers de la planète, la présence d’orque au Liban et en Mer Méditerranée, est néanmoins exceptionnelle. Le corps sans vie d’une autre orque a été découvert la semaine dernière à Sarafand au Sud du Liban. Celle-ci serait décédée depuis 2 semaines et son corps aurait dérivé depuis les eaux israéliennes vers le Liban.

Superprédateur, au sommet de la chaîne alimentaire, elle ne connaît aucun ennemi naturel mis à part l’homme. Espérons que sa vie ne soit pas mise en danger …

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.