فريق أطباء العيون في الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية يتوجه الى لبنان لاجراء عمليات مياه زرقاء في سير الضنية

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غادر وفد من أطباء العيون التابعين للجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية (elms) فرنسا متوجهين الى لبنان من أجراء عمليات المياه الزرقاء في مستشفى سير الضنية في شمال لبنان.

وسيتم أجراء العمليات على مدى أسبوعين إبتداءً من الغدّ وسيستفيد منها حوالي ثمانين مريضاً يعانون من المياه الزرقاء.غادر وفد من أطباء العيون التابعين للجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية (elms) فرنسا متوجهين الى لبنان من أجراء عمليات المياه الزرقاء في مستشفى سير الضنية في شمال لبنان.

وسيتم أجراء العمليات على مدى أسبوعين إبتداءً من الغدّ وسيستفيد منها حوالي ثمانين مريضاً يعانون من المياه الزرقاء.