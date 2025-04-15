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فريق أطباء العيون في الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية يتوجه الى لبنان لاجراء عمليات مياه زرقاء في سير الضنية

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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غادر وفد من أطباء العيون التابعين للجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية (elms) فرنسا متوجهين الى لبنان من أجراء عمليات المياه الزرقاء في مستشفى سير الضنية في شمال لبنان.
وسيتم أجراء العمليات على مدى أسبوعين إبتداءً من الغدّ وسيستفيد منها حوالي ثمانين مريضاً يعانون من المياه الزرقاء.غادر وفد من أطباء العيون التابعين للجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية (elms) فرنسا متوجهين الى لبنان من أجراء عمليات المياه الزرقاء في مستشفى سير الضنية في شمال لبنان.
وسيتم أجراء العمليات على مدى أسبوعين إبتداءً من الغدّ وسيستفيد منها حوالي ثمانين مريضاً يعانون من المياه الزرقاء.

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Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

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