L’Ensemble des Libanais ont pour objectif primordial, de voir le Liban renaître de ses Cendres .

Quoi de mieux que de commencer le voyage par la rue Gemmayzeh!

Beyrouth, le 22 mai 2022 : In Action Events, en partenariat avec la municipalité de Beyrouth et CD Global Associates, apportera sa contribution afin de raviver le souffle de notre cité, en organisant une foire de rue rappelant aux Libanais que les Beyrouthins ont dans leurs gênes la joie de vivre quelque soient les circonstances que nous traversons. Artistes, designers, artisans et autres entreprises locales seront au rendez-vous, prouvant encore une fois la résistance du peuple Libanais.

Cynthia Warde, fondatrice d’In Action et Directrice Générale de CD Global Associates, a déclaré: « Nous libanais avons tous un objectif : remettre le Liban sur la voie de la reprise. La meilleure façon de commencer le voyage est par la rue Gemmayzeh !”

Les visiteurs, en cette occasion, pourront découvrir de nombreux Stands proposant de la Nourriture, des Spiritueux, d’autres présenterons de la Mode, des Accessoires, Vêtements, Sacs, Chaussures et bien plus encore !

Les familles trouveront leur bonheur car il y aura des programmes passionnants pour les enfants, de l’Artisanat et divers jeux pour divertir les plus jeunes.

“Le Liban a la chance d’avoir tant de personnes incroyables et talentueuses qui sont restées au Liban, montrant leur engagement envers leur pays en ces temps difficiles. Montrons tous notre soutien envers eux en tant qu’épine dorsale du retour de la vie au Liban ! “

Après de nombreux événements à Beyrouth aux succès sans précédents , In Action Events société d’organisation d’expositions, s’efforce de donner plus de valeur à l’art sous toutes ses formes. Pour y parvenir, In Action gère des expositions qui aident à promouvoir les designers et les artistes, aidant à exposer leurs talents au public tout en élargissant leur part de marché à l’échelle nationale et internationale. CD Global Associates, cabinet de conseil personnel et professionnel à service complet qui se spécialise dans la résolution de défis mondiaux complexes. Avec des bureaux à Beyrouth, Londres et Washington et des partenariats stratégiques dans le monde entier, CD Global Associates possède l’expérience, les relations et l’expertise nécessaires pour trouver des solutions à tous les défis auxquels sont confrontés les gouvernements, les ONG, les entreprises et les particuliers.

L’événement, Aa Tarik El Gemmayzeh 2022, aura lieu le 22 Mai 2022 de 9h à 19h à la rue Gemmayzeh. Alors mettez vos masques et visitez cette exposition animée dans notre coin préféré de Gemmayzeh, où vous trouverez toutes sortes d’idées de cadeaux à des prix exceptionnels.

C. Warde a déclaré: “Cet événement a été possible grâce à la municipalité de Beyrouth et à nos incroyables sponsors qui ont toujours foi en notre merveilleux pays.”

Marquez votre calendrier,

Et Venez nombreux pour que la fête soit belle.