207 cas et 2 décès annoncés ce dimanche, au moins 100 personnes contaminées par le variant Delta et 1 million de personnes vaccinées

Les autorité libanaises indiquent que 2 personnes sont décédées suite à des complications induites par le coronavirus COVID19 ces dernières 24 heures. 207 personnes ont également été diagnostiquées positives au virus.

Au moins 100 personnes auraient été contaminées par le variant Delta du Virus, estime la conseillère de Hassan Diab en charge de la santé, Pétra Khoury. Elle note que celui-ci serait en forte progression au Liban avant d’appeler à ce que le plus de personnes acceptent à se faire vacciner.

Bonne nouvelle sur ce plan, plus d’un million de libanais sont désormais primo-vaccinés. 2 764 personnes ont été vaccinés une première fois et le 116 personnes ont reçu une deuxième dose ce dimanche. Au total, 1 003 178 personnes ont reçu une première dose et 504 795 personnes ont reçu les 2 doses.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 545 570 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



207 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 200 cas. 7 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 539 538 cas locaux et de 6 032 cas en provenance de l’étranger.



2 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 861 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Aucun nouveau bilan hospitalier n'a été donné.

Selon le dernier bilan:

Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 1.5 %.

112 personnes sont hospitalisées et 53 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 13 personnes placées sous respirateur.

Combien de personnes ont été vaccinées? 2 764 personnes ont été vaccinés une première fois et le 116 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 003 178 personnes ont reçu une première dose et 504 795 personnes ont reçu les 2 doses.

