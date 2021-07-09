تواصل الليرة اللبنانية انهيارها مع عتبة رمزية تبلغ 20 ألف ليرة / دولار في السوق السوداء ، لتدفن معها بشكل قاطع محاولة بنك لبنان محاولة السيطرة على سوق الصرف الأجنبي عبر منصته الإلكترونية صيرفة.

تعادل الشراء 19،600 ليرة لبنانية / دولار أمريكي وسعر البيع 19،650 ليرة لبنانية / دولار أمريكي دون أن يتمكن الزخم الهبوطي من إيجاد عتبة مقاومة في الوقت الحالي.

تأتي هذه المعلومات في وقت يبدو فيه أن بنك لبنان يواجه صعوبات كبيرة في تمويل شراء الوقود لمحطات الطاقة ، وكذلك للسيارات العامة والخاصة. وهكذا يبدو أنه على الرغم من وعود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، فإن الاحتياطيات النقدية قد استنفدت ، حسب تقديرات المراقبين المحليين.

بالإضافة إلى ذلك ، تتزايد فرص تنحي رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ، مما يرفع الوضع السياسي إلى نقطة البداية ، الأمر الذي سيزيد من تأخير تشكيل حكومة جديدة ، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، والإصلاحات الهيكلية. الإفراج عن المساعدات الدولية اللازمة لإحياء النشاط الاقتصادي.

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