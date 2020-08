Après avoir été placé en résidence surveillée suite à l’explosion qui est advenue au Port de Beyrouth, le directeur des douanes libanaises Badri Daher aurait été arrêté sur décision judiciaire, indique-t-on de source médiatique.

Ce dernier ainsi que son prédécesseur Chafic Merhi ont cependant précédemment indiqué avoir mis, à plusieurs reprises, prévenu de la dangerosité du nitrate d’ammonium dans un entrepôt qui n’est pas conçu pour son stockage, rejetant la faute sur l’institution judiciaire qui aurait pris des retards importants dans la décision d’évacuer cette cargaison.

Ainsi, les autorités sécuritaires dont celle des douanes et les responsables du port et des douanes indiquent s’être adressés à 5 reprises, entre 2014 et 2017, à la justice locale pour obtenir les autorisations nécessaires pour pouvoir se débarrasser de cette marchandise stockée dans des conditions inadéquates et dangereuses dans l’entrepôt Amber 12 du port, situé entre le 3ème et le 4ème bassin. Dès mai 2016, Chafic Merhi, le directeur des douanes d’alors, avait noté sur sa demande qu’il existait “un danger sérieux posé en gardant cette cargaison dans les entrepôts dans un environnement inapproprié.” Dans cette même lettre, il demandait à ce que “l’agence maritime puisse réexporter ce matériel immédiatement”. Par la suite, un an plus tard, en 2017 donc, l’autorité de la douane a proposé d’autres solutions, comme la donation de ces tonnes de nitrate d’ammonium à l’armée libanaise, la vente via la compagnie Libanaise pour les Explosifs sans toutefois obtenir une réponse des autorités judiciaires.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.