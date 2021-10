Aux amoureux de Zahlé et du Liban

Des regards, un pinceau et une passion♥️

Une idée, une initiative, des textes, des points de vue, des images, des couleurs, des histoires zahliotes…., et puis un livre :

🇱🇧Zahlé, le Liban au cœur🇱🇧

Zahlé, cette ville-vallée généreuse avec son soleil caressant, ses nuits d’été et son art de vivre. Zahlé, cette ville salutaire, agréablement bénie par la tranquillité de son contexte géographique ; loin de la jungle politique, loin des mers, de leurs ports et de leurs histoires et chroniques insolites et surréalistes.

Zahlé, cette ville qui est la nôtre🍀

Ce livre sur Zahlé, c’est d’abord, mettre à l’honneur la ville de notre cœur. C’est écrire tout ce que représente cette ville à nos yeux et dans notre esprit. C’est raconter les histoires de ses résidents, leurs joies et leurs peines, c’est décrire ses lieux qui ont gardé précieusement nos souvenirs et partagé avec nous notre enfance et adolescence, ses zwarib qui nous ont vu grandir et déployer nos ailes….., tout cela amplifié par le fait que cette ville et ses habitants qui sont notre famille, nos proches, nos voisins, nos amis….., nous manquent.

🇱🇧Zahlé, le Liban au cœur🇱🇧 c’est aussi écrire les monuments de Zahlé, des fois avec la curiosité d’un passant avec tous les mots et le lexique d’un regard extérieur puis d’autres fois avec un regard personnel, infusé de notes tendres, enthousiastes et surtout nostalgiques. Les notes de celles qui se sont éloignées mais jamais, jamais dans les pensées.

Ce livre, c’est également parler de ces figures urbaines simples comme Mantoura, Essissi et autres, qui nous ont imprégnés, dans l’espoir qu’elles seront mieux comprises et plus appréciées par nos lecteurs.

Un style littéraire ? Artistique ? Lyrique ? Un point de vue mythologique ? Sentimental ? Qui porte un message ? Qui procure des sensations ? Des émotions ? Ce livre est une rencontre symbiotique entre des plumes, des peintures et une passion ; celle d’aimer Zahlé.

Préfacé par le président de l’institut du mode arabe, Jack Lang et par le président de notre municipalité, Assaad Zgheib, cet ouvrage, empreint d’une profonde humanité, nimbé d’amour et de nostalgie, écrit à quatre mains et illustré par notre fameux artiste Moussa Trad, vous appartient chers lecteurs. Il est à vous💝

Le livre est disponible à la vente sur le site de l’éditeur https://www.erickbonnier-editions.com. Il sortira en librairie en France et sur les sites e-commerce, le 4 novembre 2021, et pour le Liban à Noël.

Pour ceux et celles qui veulent l’acheter avant et être livrés chez eux, vous pouvez me contacter sur Facebook ou messenger.

Vous êtes priés nos chers Zahliotes en particulier et Libanais en général de nous encourager le plus possible au nom de l’amour que vous portez pour notre pays🌹puisque toutes les recettes de cet ouvrage philanthropique vont pour récolter des fonds à notre Club Zahlé-France et à nos concitoyens.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն