Bootcamp régional à Beyrouth : Les étudiants du Moyen-Orient initiés à la médiation et à la communication positive

- Advertisement -

Beyrouth, le 22 mai 2025 – L’AUF Moyen-Orient, en partenariat avec le Centre professionnel de Médiation (CPM) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), a organisé un bootcamp régional de médiation les 20 et 21 mai 2025, au Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de l’AUF à Beyrouth.

Réunissant une cinquantaine d’étudiants issus de sept pays de la région (Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Palestine, Soudan et Yémen), ce séminaire intensif visait à renforcer leurs compétences en matière de gestion amiable des conflits, de communication positive et d’utilisation des outils de médiation.

Encadrés par des experts du CPM de l’USJ, les participants ont pris part à des ateliers pratiques et à des simulations de médiation, favorisant une approche participative et ancrée dans la réalité de leurs contextes respectifs.

La cérémonie de clôture, tenue le 21 mai à la Bibliothèque nationale, a été marquée par la présence de M. Jean-Noël Baléo, Directeur régional de l’AUF Moyen-Orient, du Recteur de l’USJ, le RP Salim Daccache s.j., et de Mme Johanna Hawari-Bourjeily, Fondatrice et Directrice du CPM. Les étudiants ont présenté des restitutions interactives illustrant les techniques acquises durant le bootcamp.

Des attestations de participation ont été remises aux participants, témoignant de leur engagement à devenir des acteurs du changement dans leurs universités respectives.

À cette occasion, Jean-Noël Baléo a souligné l’importance, dans un contexte généralisé de violences et de conflits au Moyen-Orient, de la sensibilisation des étudiants à la médiation et au règlement pacifique des différends, et de la diffusion d’une culture de l’évitement des conflits à l’échelle locale et décentralisée des campus, pour concourir à la concorde nationale et à la paix civile.

De son côté, RP Salim Daccache s.j. a insisté sur l’importance du partenariat entre le CPM de l’USJ et l’AUF afin de diffuser auprès des universités du Moyen-Orient et du Liban la médiation comme un processus d’éducation à la paix.

Quant à elle, Johanna Hawari-Bourjeily a relevé l’importance pour les étudiants d’apprendre à construire ensemble des ponts humains et de transmettre l’apprentissage de ces deux journées auprès de leurs pairs.

Ce bootcamp s’inscrit dans un ensemble d’actions portées par l’AUF au Moyen-Orient pour développer la médiation en contexte universitaire avec pour ambition de former une génération d’étudiants médiateurs, capables de promouvoir dans leurs universités et communautés les valeurs du dialogue, du respect et de la diversité culturelle.