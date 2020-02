L’Ambassade du Liban en Iran a appelé les ressortissants libanais présents sur place à prendre des précautions face à l’épidémie du coronavirus COVID-19 et à revenir dès que possible au Pays des Cèdres.

Ainsi, les personnes présentes sont appelées à réserver un des 2 vols entre Téhéran et Beyrouth qui auront lieu les 2 et 4 mars dès que possible

Il s’agit également pour l’Ambassade de rappeler les consignes de sécurité médical conformes aux recommandations locales et à celles de l’OMS.

Cette annonce intervient alors que l’épidémie en Iran semble désormais incontrôlable, avec des cas diagnostiqués dans différentes villes. Ainsi, 26 personnes seraient décédées sur 245 cas déclarés selon le dernier bilan.

Cette information intervient alors que 2 cas de COVID-19 ont été diagnostiqués au Liban; une femme de 45 ans, le 20 février et une autre personne pour laquelle la maladie a été diagnostiqué le 24 février dernier. Dans les 2 cas, il s’agirait de personnes ayant emprunté le même vol, entre l’Iran et le Liban, le 19 février dernier.