En coopération avec des étudiants de l’Université Libanaise, le Ministère de la Santé a lancé un nouvel outil, un chatbot, c’est à dire, un agent conversationnel gratuit pour informer la population libanaise des dernières nouvelles au sujet de la pandémie de coronavirus COVID-19 au Liban.

Il s’agira ainsi de donner aux ressortissants libanais les réponses aux questions les plus communes 24h sur 24, notamment concernant les moyens de prévention, les symptômes de la maladie, le nombre de cas au Pays des Cèdres ou encore des conseils pour rester à la maison, s’occuper des enfants, etc…

Le chatbot est disponible via le numéro 76592699. Il s’agira alors d’envoyer le mot clé Hi sur la messagerie WhatsApp et ainsi d’obtenir le début du dialogue.