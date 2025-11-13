« En attendant le pape Léon XIV »: ce que la visite dit du Liban de 2025

- Advertisement -

Une visite annoncée comme « historique »

La date est arrêtée depuis des mois. Du 30 novembre au 2 décembre 2025, le pape Léon XIV foulera le sol libanais pour une visite présentée comme « historique » par les autorités politiques et religieuses. Les derniers jours de novembre voient se multiplier réunions de coordination, conférences de presse et visites de terrain. Les services de sécurité passent en revue les itinéraires, les responsables ecclésiastiques détaillent les étapes liturgiques, les municipalités s’occupent des décorations et des flux de foule.

Le programme public qui se dessine est à la fois classique et chargé de symboles. À sa descente d’avion, le souverain pontife doit être accueilli sur le tarmac par le président de la République Joseph Aoun, le chef du gouvernement Nawaf Salam et une délégation rassemblant responsables religieux, militaires et civils. Dès cette première séquence, le pouvoir entend donner l’image d’un État encore capable de se tenir debout, malgré l’effondrement économique et les divisions politiques.

La première étape importante est prévue au palais présidentiel. Cérémonial militaire, hymnes, discours de bienvenue et entretiens à huis clos sont au programme. Pour la présidence, cette visite offre l’occasion de s’inscrire dans une continuité institutionnelle qui avait été interrompue pendant des années de vacance et de crises répétées. Le chef de l’État est présenté comme l’hôte d’un rendez-vous qui dépasse sa personne et renvoie au rôle du pays dans la région.

Les jours suivants combinent messes, rencontres avec le clergé et les religieux de toutes confessions, passage obligé par le siège patriarcal maronite et grands rassemblements populaires. Les organisateurs insistent sur un message central: la visite doit être celle « de tous les Libanais », quelles que soient leurs appartenances politiques ou religieuses. Cette formule sert de fil rouge à la communication officielle.

Un pays épuisé qui se prépare à la fête

Derrière les slogans, le décor social est lourd. Les journaux rappellent que la visite se prépare dans un pays qui a subi une contraction économique parmi les plus sévères au monde depuis 2019. L’inflation alimentaire a atteint des niveaux extrêmes, les salaires ont été laminés, des centaines de milliers de personnes ont glissé dans la pauvreté, parfois dans la misère.

Dans ce contexte, la venue du pape est présentée comme une « respiration » et une « consolation ». Des familles expliquent qu’elles attendent l’événement comme un moment de pause dans une vie quotidienne marquée par les factures impayées, les coupures d’électricité et les arbitrages permanents sur le contenu du panier de courses. L’expression « nous en avons besoin » revient dans les témoignages, moins par conviction théologique que par soif de reconnaissance et de réconfort.

Les autorités se saisissent de cette attente. Les ministères concernés affirment que tout sera fait pour garantir la sécurité, la fluidité des déplacements, la transmission en direct des principaux événements à la télévision et sur les réseaux sociaux. Les municipalités sont sollicitées pour nettoyer les rues, réparer des chaussées, enlever des gravats, remettre en état des trottoirs dans les zones qui seront sous les caméras.

Ce « nettoyage » ciblé suscite aussi des commentaires critiques. Des habitants de quartiers populaires, rarement visités par les services publics, s’interrogent sur la brièveté de ces efforts. Des voix rappellent que la dignité quotidienne des habitants, l’accès à l’eau, à l’électricité, à une alimentation de base et à des transports sûrs devraient être une priorité en dehors de tout grand événement.

Place des Martyrs: vitrine de la coexistence et mémoire des fractures

L’un des moments emblématiques annoncés est le rassemblement interreligieux sur la place des Martyrs, au cœur de la capitale. Ce lieu concentre plusieurs couches de mémoire. C’est l’esplanade où se sont tenues des manifestations majeures, des cérémonies officielles, des rassemblements de contestation. C’est aussi un espace marqué par les transformations urbaines, les travaux, les chantiers inachevés, les traces visibles et invisibles de la guerre civile et de la reconstruction.

Pour cette rencontre, les organisateurs prévoient la présence côte à côte de responsables chrétiens de différents rites et de références musulmanes sunnites et chiites. Le pape Léon XIV doit y prononcer un message présenté comme un plaidoyer pour la coexistence, au moment où les tensions identitaires et les discours de repli ont regagné du terrain sous le choc des crises.

L’une des sociétés de développement chargées de la gestion du centre-ville a détaillé la « vision architecturale et artistique » de l’événement. Il est question d’un aménagement scénographique qui mette en valeur à la fois le patrimoine bâti, les églises et les mosquées voisines, et la foule rassemblée. La place doit devenir, pour quelques heures, une sorte de plateau à ciel ouvert pour un récit national de pluralisme.

Les critiques, là encore, pointent le risque d’une projection trop lisse. Des observateurs rappellent que la même place a vu défiler des manifestants dénonçant la corruption, la confiscation de l’espace public et la mainmise d’intérêts privés sur le centre-ville. Le parallèle avec les transformations passées – expropriations, regroupement de parcelles, création d’une zone commerciale et résidentielle haut de gamme – est souvent évoqué.

La mise en scène d’une unité symbolique sur la place des Martyrs intervient donc alors que les lignes de fracture sociales et économiques restent profondes. La visite du pape ne peut pas effacer, même pour une journée, ces mémoires concurrentes: celle d’un espace de protestation, celle d’un chantier urbain contesté et celle d’un lieu emblématique de la capitale.

Les jeunes entre ferveur, exil et désillusion

Un autre temps fort de la visite est la rencontre avec les jeunes à Bkerké, annoncée pour la soirée du 1er décembre. La commission nationale pour la pastorale des jeunes a ouvert les inscriptions pour les 16–35 ans, avec une plateforme dédiée, des quotas par diocèse et des consignes logistiques strictes. Des bénévoles se mobilisent, des répétitions de chants et de chorégraphies sont organisées, des ateliers de préparation spirituelle sont proposés dans les paroisses.

Les responsables insistent sur un slogan: « Nous sommes tous concernés par l’événement. » L’idée est de faire de ce rassemblement non pas un simple spectacle, mais un moment d’écoute et de parole. Des témoignages de jeunes doivent être lus devant le pape, portant sur la vie quotidienne, la foi, le travail, l’émigration.

La situation de cette génération donne à cette rencontre une tonalité particulière. Un grand nombre de jeunes diplômés ont quitté le pays depuis le début de la crise, cherchant des opportunités en Europe, dans le Golfe ou en Amérique du Nord. Ceux qui restent jonglent entre petits emplois, chômage intermittent et aide familiale. Les difficultés à financer des études, à payer des transports ou des frais scolaires ont fait basculer une partie de la jeunesse dans une précarité durable.

Des jeunes interrogés dans la presse disent leur ambivalence. Certains voient dans la visite un signe d’attention internationale envers leur pays et leur parcours. D’autres considèrent que « les paroles ne suffisent plus » et que ce qui manque ce sont des politiques publiques crédibles en matière d’éducation, d’emploi et d’habitat. Dans les conversations, l’idée que le pays « demande à ses jeunes de partir pour survivre » revient souvent.

À Bkerké, les organisateurs tentent d’intégrer ces réalités tout en gardant le ton de l’espérance. Le challenge est double. Il faut éviter une simple rhétorique de résilience qui gommerait la dureté des conditions objectives, et il faut en même temps préserver l’intensité d’un moment communautaire attendue par ceux qui y participent.

Diman et la bataille de la terre: fissures dans le récit chrétien

À quelques semaines de la visite, une autre affaire, dans un village de montagne, est venue perturber le récit lisse d’une communauté homogène se préparant à accueillir le pape. Diman, siège d’été du patriarcat maronite, est au centre d’une controverse foncière qualifiée par certains d’« affaire d’identité ».

Un projet immobilier de grande ampleur doit transformer une large part des terrains du village en zone de développement touristique et résidentiel. Il est question de contrats de location de longue durée à des investisseurs venus de tout le pays, voire de l’étranger. La particularité de ces terres est qu’elles relèvent en grande partie de la propriété de l’institution religieuse. Des habitants affirment que leurs ancêtres en ont été dépossédés au début du XXe siècle, lorsque les titres fonciers ont été centralisés.

Les opposants au projet parlent d’une « nouvelle Solidere », en référence à la société qui a restructuré le centre-ville de la capitale après la guerre. Ils craignent que la population locale ne devienne minoritaire sur ses propres terres, que les maisons traditionnelles soient encerclées par des résidences secondaires de luxe, et que les émigrés originaires du village perdent leur lien concret avec le lieu.

Pour eux, le problème n’est pas seulement économique ou urbanistique. Il touche à ce qui est présenté, dans le discours officiel, comme le cœur de l’identité maronite: une relation forte à la montagne, à la terre, à des villages qui ont servi de refuge lors des crises passées. Le fait que cette transformation soit pilotée par l’institution même qui porte ce récit ajoute une charge symbolique particulière.

La controverse éclate au moment où l’Église se prépare à accueillir le pape et à affirmer, devant lui, le rôle historique de la communauté dans la construction du pays. Le contraste entre ce discours global et le conflit local sur la terre souligne des tensions internes. Il interroge la manière dont les communautés gèrent, en pratique, leurs ressources, leurs lieux de mémoire et leurs rapports avec les logiques de marché.

Écoles, ministère de l’Éducation et confiance abîmée

Le thème de l’éducation, qui devrait être central dans les discours lors de la visite, se décline sur un tout autre ton dans la vie quotidienne. Des reportages mettent en lumière les pratiques de certaines écoles privées qui exigent le paiement intégral des frais de scolarité avant la fin de l’année, parfois en devises, alors que les revenus des familles restent en grande partie en monnaie locale et fortement diminués.

Les parents dénoncent des « contrats d’adhésion » qu’ils ne peuvent pas réellement négocier. Ils expliquent être pris en étau entre la volonté de maintenir leurs enfants dans des établissements qui offrent un niveau d’enseignement jugé correct et l’impossibilité de faire face aux nouvelles exigences financières. Les conseils d’arbitrage, censés traiter les litiges entre directions et familles, ne sont pas opérationnels partout, faute de nominations et de décrets d’application.

Le ministère de l’Éducation est décrit par certains comme en « état de coma ». Faute de moyens et de volonté politique, il peine à jouer son rôle de régulateur. La fonction d’école publique comme filet de sécurité pour les familles frappées par la crise est très affaiblie, entre infrastructures dégradées, pénurie d’enseignants et déficit de matériel de base.

Ce contexte donne un relief particulier aux discours attendus sur la jeunesse et l’éducation pendant la visite papale. Lorsque le pape parlera de la place des jeunes, de l’importance de l’école, de la dignité du travail, ses mots résonneront dans un paysage où des parents se saignent pour payer des frais de scolarité, où des enseignants cumulent plusieurs emplois et où des enfants risquent de décrocher définitivement du système éducatif.

Réfugiés syriens, retours organisés et société d’accueil sous tension

Parallèlement aux préparatifs de la visite, une nouvelle phase du plan de retour des réfugiés syriens est mise en avant. Des responsables annoncent une « huitième vague » de retours organisés à partir du Nord, notamment depuis le parc des expositions de Tripoli, où des familles se rassemblent avant de franchir la frontière.

La communication officielle parle de milliers de personnes déjà revenues, de logements en cours de reconstruction, de promesses d’aides mensuelles pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars pour les familles qui rentrent en Syrie. Il est question d’appui dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale. Les responsables affirment que les conditions dans certaines régions de Syrie seraient désormais « meilleures que celles du Liban à bien des égards ».

Ce discours vise autant les opinions locales qu’internationales. À l’intérieur, il s’adresse à une population d’accueil qui vit la présence de centaines de milliers de réfugiés comme une pression sur les infrastructures, le marché du travail et les services publics. À l’extérieur, il cherche à montrer que le pays assume un effort de gestion des flux en coordination avec des organisations internationales et que les retours se font sur une base présentée comme « volontaire ».

Des organisations de défense des droits humains expriment des réserves sur la réalité de ces garanties et sur les risques encourus par les personnes retournant dans des zones en partie détruites, sous contrôle d’acteurs multiples. Pour la société libanaise, le débat sur les réfugiés reste un sujet de tension quotidien, qui se manifeste dans les conversations, les médias et parfois dans les rues.

La visite du pape intervient dans ce climat. Les discours officiels insisteront sur l’accueil, la solidarité et le rôle historique du pays comme terre de refuge. Mais sur le terrain, la compétition pour les ressources rares, l’épuisement social et la crise économique compliquent la traduction concrète de ces principes.

Quartiers vulnérables, séismes et sentiment d’insécurité

Les jours précédant la visite ont été marqués par une secousse sismique ressentie dans plusieurs régions, avec un épicentre au large de Chypre. Les habitants de la capitale, du littoral et de différentes villes ont décrit des vibrations, des objets qui bougent, des murs qui tremblent. Aucun dégât majeur n’a été signalé, mais l’événement a réveillé la peur d’une catastrophe plus importante.

Des spécialistes rappellent que de nombreuses constructions ne respectent pas les normes parasismiques, en particulier dans les quartiers informels ou dans les bâtiments élevés construits sans contrôle strict. La combinaison de l’absence de plan d’urbanisme efficace, de la corruption dans les permis de construire et du manque de moyens de contrôle alimente le sentiment d’exposition à un risque que la société ne serait pas en mesure de gérer.

Dans les jours qui suivent, un accident de bus scolaire, lié à une défaillance de freins, vient rappeler la fragilité des infrastructures de base. Des enfants sont blessés, des parents accourent sur les lieux, les questions sur l’état des véhicules et l’absence de visite technique obligatoire depuis des années ressurgissent.

Ces épisodes nourrissent un sentiment d’insécurité diffus qui dépasse le seul champ politique ou économique. Lorsque le pape parlera de dignité humaine, de protection des plus vulnérables, de responsabilité envers les enfants, c’est aussi ce vécu concret qui sera en toile de fond: maisons fragiles, bus en mauvais état, services de secours sous-équipés.

Tourisme, fêtes de fin d’année et espoir d’une parenthèse

Le secteur touristique regarde la visite avec un autre angle. Les représentants des établissements de restauration, d’hôtellerie et de loisirs voient dans cet événement, couplé avec les fêtes de Noël et du Nouvel An, une opportunité rare d’attirer des visiteurs, en particulier des membres de la diaspora. Ils appellent l’État à assurer la sécurité, à améliorer temporairement les services et à faciliter l’arrivée de ceux qui souhaitent passer quelques jours dans le pays.

Ils rappellent que, malgré la crise, les périodes de fêtes ont déjà, par le passé récent, permis une respiration économique. Des Libanais de l’étranger reviennent pour voir leurs familles, dépensent dans les restaurants, les hôtels, les commerces, participent à des événements. La venue du pape pourrait agir comme un multiplicateur de cette dynamique, en projetant une image positive du pays à l’étranger.

Ce pari est fragile. Les recettes générées par quelques semaines de fréquentation accrue ne suffiront pas à résoudre les problèmes structurels: effondrement de la monnaie, crise bancaire, absence de plan de redressement complet. Mais pour un secteur à genoux, chaque fenêtre d’activité compte.

Les professionnels du tourisme mettent aussi en garde contre les contradictions d’une politique qui se contenterait de parier sur ces parenthèses sans réformer le cadre général. Ils décrivent une économie qui survit par à-coups, au gré des saisons, des visites officielles et des événements ponctuels, sans stratégie d’ensemble.

Un récit national compressé en trois jours

En trois jours de visite, le pays va tenter de condenser un récit national. Celui d’un « pays message », d’un laboratoire de coexistence, d’une société plurielle capable de tenir ensemble des identités diverses. Celui aussi d’un pays épuisé, traversé de crises profondes, porté à bout de bras par des familles qui survivent comme elles peuvent, des institutions fragiles et des solidarités locales.

Les autorités veulent montrer un visage d’unité, d’accueil et de stabilité relative. Les communautés cherchent, chacune à sa manière, à se faire entendre: jeunes en quête d’avenir, habitants de villages inquiets pour leurs terres, parents de réfugiés, commerçants et hôteliers tentant de sauver leur saison, enseignants et élèves pris dans un système éducatif en perte de repères.

La visite du pape Léon XIV n’apportera ni plan de relance, ni réforme institutionnelle, ni solution directe aux crises accumulées. Elle offrira en revanche un miroir. Dans ce miroir, le pays verra ce qu’il choisit de montrer au monde, mais aussi ce qu’il ne peut plus cacher: ses contradictions, ses inégalités, ses fragilités. Le décalage entre la liturgie, les images de foules rassemblées et la réalité des foyers qui peinent à remplir leur table résumera, en creux, l’état du Liban de 2025.