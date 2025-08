Explosion du port de Beyrouth : retour sur une catastrophe évitable

- Advertisement -

Une tragédie due à la négligence, à la corruption et à l’inaction de l’État

Rappel de l’historique de l’explosion

Le 4 août 2020, une double explosion d’une violence inouïe a ravagé le port de Beyrouth, capitale du Liban, marquant l’une des catastrophes non nucléaires les plus dévastatrices de l’histoire contemporaine. Cette tragédie, qui a secoué le pays déjà plongé dans une crise économique et politique sans précédent, a été causée par l’ignition de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, un produit chimique hautement explosif, stocké dans des conditions dangereuses au port depuis 2014. Ce drame, loin d’être un accident isolé, est le résultat d’une série de négligences, de dysfonctionnements administratifs et d’une corruption endémique qui ont permis à une bombe à retardement de rester ignorée pendant des années. Cet article retrace en détail les circonstances ayant conduit à l’explosion, depuis l’arrivée du nitrate d’ammonium à Beyrouth jusqu’au moment où la ville a été ébranlée par une onde de choc ressentie à des centaines de kilomètres.

Origines : l’arrivée du MV Rhosus et un stock dangereux

L’histoire de l’explosion commence six ans plus tôt, en 2013, avec le cargo MV Rhosus, un navire battant pavillon moldave. Ce bateau, parti de Batoumi, en Géorgie, transportait 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium à destination de Beira, au Mozambique, où la cargaison devait être utilisée pour fabriquer des explosifs industriels. Propriété d’un homme d’affaires chypriote, Charalambos Manoli, le Rhosus était affrété par Igor Grechushkin, un entrepreneur russe résidant à Chypre, et opéré par une société liée à des hommes d’affaires syro-russes, Imad et Moudalal Khoury, soupçonnés de liens avec le régime de Bachar el-Assad. En septembre 2013, le navire, en mauvais état, fait escale à Beyrouth pour des réparations imprévues et pour charger des équipements supplémentaires. Cependant, le Rhosus ne quittera jamais le port. Confronté à des dettes impayées et à des problèmes techniques, le navire est saisi par les autorités portuaires libanaises en 2014. L’équipage, abandonné par l’armateur, est rapatrié après des mois de négociations, mais la cargaison de nitrate d’ammonium est déchargée et entreposée dans le hangar n°12 du port, un entrepôt non sécurisé, sans ventilation ni mesures de protection contre les incendies ou les intrusions. Ce stock, équivalent en puissance explosive à une petite arme nucléaire, devient une menace latente, ignorée par les autorités malgré des avertissements répétés.

Une gestion chaotique : les avertissements ignorés

Entre 2014 et 2020, la présence du nitrate d’ammonium au port de Beyrouth est signalée à de multiples reprises par les responsables du port, des douanes et des services de sécurité. Dès 2014, des inspecteurs portuaires alertent sur le danger de stocker une telle quantité de produit chimique dans un entrepôt inadapté, à proximité d’un centre urbain dense. Des rapports internes, révélés après la catastrophe, montrent que des fonctionnaires du port ont envoyé au moins 30 courriers aux autorités judiciaires, douanières et ministérielles, demandant l’évacuation ou la sécurisation de la cargaison. En 2016, un juge ordonne une inspection, qui confirme que le nitrate d’ammonium est stocké dans des sacs dégradés, augmentant le risque d’instabilité chimique. Pourtant, aucune action concrète n’est prise. Les raisons de cette inaction sont multiples. La bureaucratie libanaise, minée par la corruption et la fragmentation politique, est incapable de coordonner une réponse. Les ministères des Transports, des Finances et de la Justice, ainsi que les services de sécurité, se renvoient la responsabilité. Des documents montrent que le Premier ministre de l’époque, Hassan Diab, et plusieurs ministres, dont ceux des Transports et des Finances, étaient informés du danger dès 2014, mais aucun n’a agi. Certains rapports suggèrent que des prélèvements de nitrate d’ammonium auraient été effectués pour des usages militaires, notamment par des groupes armés comme le Hezbollah, qui exerce une influence significative sur le port, bien que ces allégations restent non prouvées. Le port de Beyrouth, un hub économique vital représentant 60 % des importations libanaises, était également un foyer de corruption. Les luttes de pouvoir entre factions politiques pour le contrôle du port, combinées à des pratiques de clientélisme, ont empêché toute réforme ou intervention. Les employés du port, mal formés et sous-payés, n’avaient ni les moyens ni l’autorité pour gérer un stock aussi dangereux. Pendant six ans, le nitrate d’ammonium reste dans le hangar n°12, à quelques mètres des silos à grains et des zones résidentielles, attendant une étincelle fatale.

Le 4 août 2020 : une catastrophe annoncée

Le jour de l’explosion, tout commence par un incendie dans le hangar n°9, voisin du hangar n°12. Vers 17h50, des passants remarquent des flammes et une épaisse fumée noire s’élevant du port. Les pompiers de Beyrouth, dépêchés sur place, tentent d’éteindre l’incendie, ignorant que des feux d’artifice, stockés dans le même secteur, aggravent la situation. À 18h08, une première explosion, relativement faible, retentit, suivie, 35 secondes plus tard, par une détonation massive. Les 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium s’enflamment, libérant une énergie équivalente à 1,1 kilotonne de TNT, soit environ un dixième de la puissance de la bombe d’Hiroshima. L’onde de choc, visible sous la forme d’un dôme blanc caractéristique des explosions chimiques, détruit tout sur son passage. Les silos à grains du port, qui contenaient 85 % des réserves céréalières du Liban, sont pulvérisés. Des immeubles s’effondrent dans les quartiers voisins de Gemmayzé, Mar Mikhaël et Achrafieh, à plusieurs kilomètres de distance. Des vitres se brisent jusqu’à 20 kilomètres du lieu de l’explosion, et un séisme de magnitude 3,3 est enregistré, ressenti en Syrie, en Israël et à Chypre, à 240 kilomètres. Une boule de feu orange, causée par la libération de dioxyde d’azote, s’élève dans le ciel, suivie d’un nuage en forme de champignon, rappelant une explosion nucléaire. Les causes immédiates de l’incendie initial restent floues. L’hypothèse privilégiée est qu’un feu de feux d’artifice ou de produits chimiques mal stockés dans le hangar n°9 a atteint le nitrate d’ammonium. Des travaux de soudure effectués le matin même dans le port, sans précautions suffisantes, sont également pointés du doigt. Certains rapports, non confirmés, évoquent un possible sabotage, notamment en lien avec le Hezbollah ou des acteurs étrangers, mais l’enquête libanaise privilégie la négligence comme cause principale. Un rapport du FBI, publié en 2021, conclut que l’explosion résulte d’une combustion spontanée du nitrate d’ammonium, aggravée par les conditions de stockage.

Contexte : un Liban en crise

L’explosion intervient dans un contexte de crise aiguë au Liban. Depuis 2019, le pays traverse une collapse économique sans précédent, avec une dévaluation de 90 % de la livre libanaise, une inflation galopante et des pénuries de carburant, de médicaments et d’électricité. La classe politique, accusée de corruption et d’incompétence, fait face à une révolte populaire déclenchée en octobre 2019. La pandémie de Covid-19, qui surcharge les hôpitaux, aggrave la situation. Le port de Beyrouth, poumon économique du pays, est un symbole de cette dérive : mal géré, gangrené par les luttes factionnelles, il incarne l’incapacité de l’État à protéger ses citoyens.

Conséquences immédiates

L’explosion transforme Beyrouth en un champ de ruines. Les quartiers proches du port, connus pour leur vie culturelle et leurs bâtiments historiques, sont dévastés. Des hôpitaux, déjà débordés par la pandémie, sont endommagés, forçant les secours à traiter les blessés dans les rues. Les silos à grains détruits plongent le Liban dans une crise alimentaire, le pays dépendant des importations pour 80 % de ses besoins. Les dégâts matériels sont estimés à 15 milliards de dollars, une somme colossale pour un pays en faillite. L’explosion exacerbe la colère populaire, entraînant la démission du gouvernement de Hassan Diab une semaine plus tard, bien que cela ne suffise pas à apaiser les tensions.

Un drame évitable

L’historique de l’explosion du port de Beyrouth révèle une tragédie annoncée, fruit d’une négligence systémique et d’un mépris des alertes répétées. Le nitrate d’ammonium, stocké pendant six ans sans précaution, était une catastrophe en attente. Les responsabilités, partagées entre les autorités portuaires, les services de sécurité, les ministères et les élites politiques, reflètent les failles d’un système miné par la corruption et l’inaction. Cinq ans après, l’explosion reste un symbole brûlant de l’échec de la gouvernance libanaise, et les questions sur les circonstances exactes continuent de hanter les survivants et les familles des victimes.