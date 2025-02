France Médias Monde inaugure son « hub » régional à Beyrouth

- Advertisement -

Une rédaction 100% numérique pour enrichir les offres arabophones de France 24 et MCD

France Médias Monde inaugure le 27 février 2025 une implantation de proximité à Beyrouth, au Liban. Ancré au cœur de la région Proche et Moyen-Orient, ce nouveau « hub » vient compléter les rédactions déjà implantées localement ailleurs dans le monde (en Afrique, en Amérique Latine et en Europe centrale et orientale), dans une démarche de proximité pour cultiver la confiance des publics en proposant une offre d’information produite au plus près des bassins d’audience et dans leurs langues. Cette nouvelle équipe basée à Beyrouth vient renforcer les capacités de production numérique des rédactions de France 24 en arabe et MCD, avec des contenus destinés aux sites et réseaux sociaux des deux médias du groupe.

UNE RÉDACTION ANCRÉE AU CŒUR DU PROCHE ET MOYEN-ORIENT

Une quinzaine de journalistes arabophones originaires de toute la région (Liban, Syrie, Irak, Égypte, Maroc…) a été recrutée pour constituer la rédaction numérique basée à Beyrouth. L’équipe est complétée par des profils disposant d’une expertise technique sur le numérique (référencement SEO et infographie notamment). Joumana Fehmi, journaliste aguerrie passée par MTV Lebanon, Alrai TV Koweit, Future TV et Info3 news, a été nommée rédactrice en chef et directrice opérationnelle.

Portée par la filiale de droit local « France Médias Monde Orient », cette rédaction est arrimée aux rédactions de France 24 en arabe et de MCD basées au siège de France Médias Monde, à travers une étroite coordination éditoriale entre Paris et Beyrouth. L’équipe de Beyrouth capitalise aussi sur l’expertise et le professionnalisme de toutes les rédactions de France Médias Monde (RFI, France 24, MCD). Tous les journalistes recrutés à Beyrouth au dernier trimestre 2024 ont été formés durant deux mois par l’Académie France Médias Monde, avec l’intervention de nombreux experts du groupe dans les domaines éditorial, numérique, technique ou encore sécuritaire.

UNE STRATÉGIE DE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE ET LINGUISTIQUE

Le « hub » régional de Beyrouth s’inscrit dans la stratégie poursuivie par France Médias Monde, dont l’un des axes vise à cultiver la confiance des publics à travers la proximité de ses médias, tant géographique que linguistique, afin d’offrir une information au plus près de ses différents bassins d’audience.

Le choix du Liban pour l’implantation de cette rédaction numérique est aussi celui d’un groupe de médias de service public français, France Médias Monde, historiquement très présent au Liban, pays de la Francophonie dont RFI, France 24 et MCD couvrent largement l’actualité politique, économique, sociale, mais aussi culturelle à travers notamment leurs correspondants sur place en français, en anglais et en langue arabe. En outre, ce nouveau projet vient compléter les nombreuses coopérations francophones menées par France Médias Monde au Liban qui perdurent depuis de longues années. Ainsi, par exemple, Radio Liban diffuse 12 heures de programmes de RFI en français quotidiennement et Télé Liban reprend chaque jour des programmes de France 24 en arabe.

Avec sa rédaction arabophone à Beyrouth, France Médias Monde répond aussi à sa mission de promotion de la francophonie dans un monde plurilingue : renforcer l’offre d’information en langue arabe conforte la capacité du groupe à porter la francophonie et ses valeurs auprès de publics peu ou non-francophones.

DES CAPACITÉS NOUVELLES POUR LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION

La rédaction à Beyrouth, comme les rédactions arabophones basées à Paris, produit une information libre, indépendante, vérifiée et équilibrée sur l’actualité du Proche et du Moyen-Orient, ainsi que sur l’actualité de tous les pays du monde arabe. Cette nouvelle offre d’information vue depuis la région vient ainsi enrichir et compléter les offres numériques de France 24 en arabe et de MCD. Elle contribue aussi à lutter contre les infox et les manipulations qui essaiment en langue arabe, en capitalisant notamment sur l’expertise des Observateurs de France 24, référents dans ce domaine.

Les contenus produits sur place répondent aux formats des usages numériques : vidéos mobile, infographies, formats verticaux, articles, podcasts, etc. ; qui viennent ainsi accroître la visibilité de France 24 en arabe et de MCD dans les univers connectés, et permettent une montée en puissance des contenus publiés sur les sites, les applications et les réseaux sociaux des deux médias. Grâce à ce nouveau dispositif, France 24 en arabe et MCD se déploieront également bientôt sur de nouvelles plateformes à l’instar de TikTok.

LES CONTENUS PRODUITS À BEYROUTH

> Une quinzaine de magazines de France 24 en arabe et de MCD adaptés pour une diffusion numérique sur les plateformes et réseaux sociaux ;

> Des chroniques quotidiennes incarnées sur l’actualité du Golfe, la santé ou encore l’environnement ;

> Des « explainers » sur l’économie et la société ;

> Des capsules vidéo et des « shorts » diffusés chaque jour sur YouTube et les réseaux sociaux ;

> Des articles sur l’actualité internationale conçus pour les autres médias de France Médias adaptés en arabe.

UNE IMPLANTATION A L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES AFFAIRES

Les locaux qui hébergent la nouvelle implantation de France Médias Monde à Beyrouth sont situés au sein de l’École supérieure des affaires (ESA). Ce partenariat permet à la rédaction de travailler dans un cadre disposant de toutes les infrastructures et moyens matériels et techniques nécessaires à son fonctionnement. L’ESA est aussi un centre d’enseignement et d’expertise de haut niveau, dont les intervenants constituent un vivier pour les journalistes dans tous les grands domaines de la vie économique, sociétale et environnementale.

UN PROJET FINANCÉ PAR L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

La rédaction numérique arabophone de France Médias Monde à Beyrouth est financée par le budget de l’aide publique au développement (prog. 209 ; « solidarité à l’égard des pays en développement ») dans le cadre d’une subvention de financement pluriannuelle avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui a décidé de soutenir le groupe dans sa stratégie de proximité et de production d’une information indépendante. Trois autres projets sont soutenus à travers ce mode de financement : à Dakar (Sénégal) à travers le renforcement du « hub » Afrique de France Médias Monde avec le lancement d’une offre numérique panafricaine pour les jeunes sur les réseaux sociaux et le déploiement d’un décrochage TV de France 24 à destination de l’Afrique francophone ; et à Bucarest (Roumanie), avec le renforcement du pôle « Europe centrale et orientale » (RFI România, RFI en ukrainien, ENTR en roumain).