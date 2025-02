La révolution du paiement mobile au Liban : une fintech peut-elle survivre sans infrastructure stable ?

- Advertisement -

Le secteur financier libanais a connu un bouleversement sans précédent depuis l’effondrement du système bancaire en 2019. Alors que les banques traditionnelles restreignent l’accès aux comptes en dollars et limitent les retraits, les fintechs tentent de combler ce vide en proposant des solutions alternatives. DigiPay, l’une des startups les plus prometteuses du pays, ambitionne de révolutionner le paiement mobile, mais doit faire face à de nombreux défis liés à l’infrastructure défaillante et à l’instabilité économique.

Une fintech en plein essor dans un marché en crise

DigiPay a été lancée en 2022 avec l’objectif de proposer un système de paiement mobile rapide et sécurisé, destiné aussi bien aux particuliers qu’aux commerçants. La startup permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions en livres libanaises et en dollars numériques, sans passer par les banques classiques, qui restent paralysées par la crise de liquidité.

Selon les données internes de DigiPay, l’entreprise compte plus de 150 000 utilisateurs actifs et plus de 12 000 commerçants partenaires au Liban. En 2024, elle a enregistré une croissance de 40 % de ses transactions, preuve que le marché libanais est avide d’alternatives aux paiements traditionnels.

Toutefois, Al Joumhouriyat (21 février 2025) souligne que malgré cette ascension rapide, l’absence de régulation claire et les problèmes d’infrastructure numérique freinent le développement de la fintech​.

Les limites de l’infrastructure technologique libanaise

Le premier défi majeur auquel DigiPay est confrontée concerne la qualité du réseau Internet et mobile. Al Akhbar (21 février 2025) rappelle que le Liban possède l’une des vitesses Internet les plus lentes du Moyen-Orient, avec une moyenne de 6 Mbps contre 25 Mbps en Jordanie et 40 Mbps aux Émirats arabes unis​.

De plus, les coupures d’électricité, qui peuvent durer jusqu’à 20 heures par jour, perturbent considérablement le fonctionnement des serveurs et des terminaux de paiement. Al Bina’ (21 février 2025) souligne que plus de 30 % des paiements mobiles échouent en raison de la connexion instable, ce qui pose un sérieux problème de fiabilité pour une solution censée être rapide et efficace​.

Face à cette situation, DigiPay a dû investir dans des serveurs privés et dans des accords avec des fournisseurs de cloud internationaux pour assurer une meilleure continuité de service. La startup travaille également sur un mode « offline transaction », qui permettrait d’effectuer des paiements sans connexion immédiate, avec une synchronisation différée lorsque le réseau est disponible.

Régulation et résistance des banques traditionnelles

Le succès croissant de DigiPay ne plaît pas à tout le monde. Al Sharq Al Awsat (21 février 2025) rapporte que plusieurs grandes banques libanaises ont exercé des pressions sur la Banque du Liban (BDL) pour imposer des restrictions aux fintechs​. En réponse, la BDL a introduit en 2023 une série de régulations exigeant que toutes les transactions numériques soient adossées à une banque traditionnelle, ce qui complique la flexibilité de DigiPay.

D’autre part, les autorités financières libanaises restent réticentes à l’idée d’un système de paiement alternatif indépendant, par crainte de perte de contrôle sur les flux financiers. Cependant, les experts s’accordent à dire que les fintechs sont désormais essentielles pour compenser la défaillance des banques et offrir des solutions modernes à une population de plus en plus exclue du système bancaire traditionnel.

Un modèle économique viable à long terme ?

Malgré ces défis, DigiPay continue d’innover et de s’adapter aux réalités locales. L’entreprise a récemment noué un partenariat avec Visa et Mastercard, permettant aux utilisateurs de DigiPay de convertir leur solde numérique en cartes prépayées utilisables à l’étranger. Cette option est devenue particulièrement attractive pour les Libanais qui voyagent ou travaillent à l’étranger.

En parallèle, DigiPay explore la blockchain et les cryptomonnaies pour sécuriser ses transactions et réduire la dépendance aux infrastructures locales. Al Diyar (21 février 2025) mentionne que la startup envisage de lancer en 2025 une monnaie numérique indexée sur le dollar, afin de permettre des transactions transfrontalières sans passer par le système bancaire traditionnel​.