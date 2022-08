Après le secteur public, c’est au tour des employés du secteur privé de voir leurs indemnités de transport quotidien d’être augmenté à 95 000 LL par jour, annonce le ministre sortant du travail Moustafa Bayram. Cette mesure avait déjà été précédemment approuvée par le président de la république, le général Michel Aoun et le premier ministre Najib Mikati et fait suite à une dégradation de plus de 95% de la valeur de la livre libanaise par rapport au dollar depuis 3 ans.

Plus de 85% de la population vit ainsi sous le seuil de pauvreté et un tiers de la population dans un état de pauvreté extrême.