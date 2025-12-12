Inauguration de l’exposition Flowers Blossomed Out of Broken Concrete de Nada Sehnaoui

- Advertisement -

Nada Sehnaoui présente son exposition personnelle Flowers Blossomed Out of Broken Concrete à Kenshō.

Le commissaire de l’exposition est Saleh Barakat, avec un texte de Marie Tomb.



L’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, tue 218 personnes et fait des milliers de blessés. Dans l’espace dévasté de son atelier, un processus créatif s’impose de manière organique à Nada Sehnaoui: elle se met à sculpter la toile en trois dimensions et la recouvre d’épaisses couches de peinture, jusqu’à ce que des fleurs surgissent des volumes qu’elle modèle.



Nées dans un espace de rupture, ses fleurs portent en elles une force qui n’est ni optimiste ni naïve. Leur ténacité prolonge l’élan qui traverse toute l’œuvre de Sehnaoui, un élan qui se rebelle contre l’effacement de la Mémoire après les conflits et les cataclysmes.



L’exposition présente les œuvres récentes de Sehnaoui, Flowers Blossomed Out of Broken Concrete, mises en dialogue avec deux séries qui leur répondent.



Les toiles de Loin des Mauvaises Nouvelles du Monde (2018-2022) évoquent, de manière fugace, la possibilité d’un monde où la violence serait devenue obsolète. De petites toiles éthérées accueillent des formes circulaires lustrées en mouvement constant, leur légèreté s’opposant délibérément au flux incessant de mauvaises nouvelles dans les medias et autour de nous.



Les toiles de la série How Many, How Many More (2015-2019), réalisées par Sehnaoui en réaction aux guerres régionales, démontrent elles aussi que la résistance ne se résume pas à un geste spectaculaire, mais s’inscrit dans un rythme continu. Sehnaoui recouvre la toile de courts coups de pinceau, superposés à des objets trouvés, créant ainsi une ambiguïté entre expérience personnelle et collective.



L’exposition se poursuit jusqu’au 11 janvier 2026 à Kenshō, Mar Mikhael, Beyrouth.

+961 81 151 128

Horaires d’ouverture: tous les jours sauf le lundi, de midi à 23 h.



À propos de l’artiste

Nada Sehnaoui est une artiste plasticienne basée à Beyrouth. Son œuvre explore les cicatrices de la guerre, la mémoire personnelle et l’amnésie collective, la construction de l’identité et la lutte pour préserver nos rêves.



Dès les années 1990, elle aborde ces thèmes à travers la peinture et la sculpture, dans lesquelles elle intègre souvent du texte et des images d’archives afin de susciter des réflexions sur l’impact des traumatismes collectifs et de la Mémoire fragmentée.



Depuis les années 2000, Sehnaoui joue un rôle influent sur la scène artistique libanaise et moyen-orientale, en tant que pionnière des installations publiques de grande envergure. Elle y réutilise fréquemment des dizaines d’objets du quotidien, pour évoquer la mémoire de la guerre, l’urgence du travail de mémoire et le besoin de guérison collective.