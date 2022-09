Dunlop, la marque de pneus la plus prestigieuse dans la région de MENA, a lancé sa nouvelle gamme lors de son diner annuel le 1re septembre à l’hôtel Hilton-Habtoor. L’évènement a eu lieu en présence de son excellence Mr. Okubo Takeshi, ambassadeur du Japon au Liban et Mr. Masaru Tabata directeur régional de Dunlop au Moyen orient.

Mr. Tabata a accueilli les convives en remerciant les revendeurs locaux de leur effort à promouvoir Dunlop sur le marché Libanais. Mr. Alex Boustany, COO de Heald Trading Company-agent exclusif de Dunlop au Liban a ajouté “ on travaille en collaboration continue avec les Bureaux de Dunlop au Moyen Orient pour offrir la meilleure technologie adaptée aux conditions des routes Libanaises. ”

Mr. Tomoki Kawazoe- Directeur général (OE) a présente la nouvelle gamme Dunlop avec les technicités de chaque produit. LM705W, offre une conduite supérieure confort et bonne adhérence sur les conditions secs et humides. Grandtreck AT5, pneus tout terrain avec très bonne stabilité et enfin MAX060+ spécialement conçu pour les voitures de luxe considéré comme le haut de gamme de la marque.

Dunlop est l’un des principaux fabricants de pneus au monde, réputé pour le développement, la fabrication et la vente de pneus pour les voitures, les véhicules utilitaires et les motos. Attachez vos ceintures pour une conduite inoubliable !