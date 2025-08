Kichk el-Fouqara: Quand frugalité rime avec créativité paysanne.

- Advertisement -

Kichk el-Fouqara, littéralement « kishk des pauvres », est une recette paysanne où les fèves remplacent le kis’k traditionnel (boulgour fermenté au lait). Simple, rustique et nourrissant, ce plat met à l’honneur les ingrédients les plus accessibles : fèves, boulgour et oignons caramélisés. Un témoignage de l’ingéniosité culinaire libanaise.

Recette

Ingrédients (pour 4 personnes)

250 g de fèves sèches (ou 400 g de fèves surgelées)

200 g de boulgour fin

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 gros oignons, émincés

Sel

Préparation

Cuisson des fèves : Rincez les fèves (si sèches) et mettez-les dans une casserole. Couvrez d’eau, portez à ébullition puis laissez cuire 30 min à feu moyen. Égouttez. Mélange : Dans un grand saladier, mélangez les fèves chaudes et le boulgour. Salez généreusement, ajoutez 2 c. à s. d’huile d’olive, couvrez et laissez gonfler 10 min. Oignons caramélisés : Chauffez le reste d’huile dans une poêle. Ajoutez les oignons, salez légèrement, et laissez cuire 15–20 min à feu doux, jusqu’à coloration dorée. Dressage : Versez le mélange fèves-boulgour dans un plat, nappez d’oignons caramélisés avant de servir.

Les petits plus

Yaourt nature : Une cuillerée ajoute fraîcheur et onctuosité.

Une cuillerée ajoute fraîcheur et onctuosité. Cumin moulu : Saupoudrez une pincée pour une note chaleureuse.

Saupoudrez une pincée pour une note chaleureuse. Tomates fraîches : Servez avec des quartiers de tomate pour un contraste acidulé.