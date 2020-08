La Banque du Liban a publié de nouvelles circulaire, intitulé circulaires 567 et 568, appelant notamment les personnes ayant transféré des sommes dépassant le seuil de 500 000 USD depuis la date du 1er juillet 2017 à déposer 15% de celle-ci sur un compte spécial au Liban afin d’augmenter les liquidités du marché local.

Cet appel vise notamment les dirigeants des banques libanaises, leurs principaux actionnaires et les personnes politiquement exposées.

La banque centrale appelle également les banques locales à restaurer la confiance avec les déposants en leurs permettant de disposer des sommes arrivant à maturité quel que soient les circonstances. Pour rappel, l’association des banques du Liban a unilatéralement mise en place un contrôle des capitaux de novembre 2019, suite à une pénurie importante de devises étrangères. Cependant, ce contrôle des capitaux encore aggraver la situation de bien des entreprises qui n’ont pas pu disposer librement de leur fond notamment pour commander les matières premières nécessaires à leurs activités



Cependant, en cas de levée de contrôle de capitaux, certains établissements pourraient être confrontés à une panique bancaire avec des retraits massif de liquidités de ces établissements qui serait alors en état de défaut de paiement. L’instauration d’un contrôle des capitaux visait justement éviter ce scénario.

Les nouvelles régulations instaurent également de nouveaux niveaux de ratios par rapport au risque souverain après que les autorités libanaises aient déclaré un état de défaut de paiement sur les eurobonds. Selon le texte, cet approvisionnement pourrait non plus seulement concerner les obligations en devises étrangères mais également celles libellées en devise locale, préemptant donc un possible état de défaut de paiement sur les bons du trésor.

La BDL rappelle aux établissements bancaires qu’il leur est interdit de verser de dividendes à leurs actionnaires pour l’exercice 2019 et 2020. Par ailleurs, l’augmentation des fonds propres de 20% des banques via une augmentation du capital qui s’était achevée en juin a été repoussée au 31 décembre 2020. Désormais, les contributions pourrait être effectués via un transfert de biens immobiliers à la banque et non plus en cash seulement. Cette contribution pourrait même atteindre 50 % des 20 %. La vente de biens immobiliers ne devrait pas aboutir au versement de dividendes mais être affecté à une réserve générale non distribuable selon les termes du texte. Il est également interdit aux banques de distribuer des dividendes si certains ratios de solvabilité sont en dessous de certaines limites comme moins de 7 % au niveau des fonds propres les actionnaires ordinaires, moins de 10 % des fonds privés de base, encore moins de 12 % des ratios totaux des fonds privés. Par ailleurs, la Banque du Liban appelle à ce que les établissements bancaires ne dégradent pas les clients affectés par la situation induite par l’impact économique du Coronavirus. Il s’agit notamment de ceux qui font face à des retards de paiement ou encore des dépassements de plafond. Focus Cependant, les experts doutent que ces mesures soit suffisantes, soulignant par ailleurs que le prix de l’immobilier au Liban est surévalué depuis de nombreuses années en raison d’un mouvement spéculatif et cela en absence d’une demande locale. Ainsi, certains actionnaires pourrait être tentés de mettre sur le compte de leurs établissements bancaires des biens immobiliers surévalués mais qui n’ont en réalité une valeur réduite. L’autre problématique est qu’il y a aujourd’hui un grand différentiel entre les prix des biens immobiliers en dollars réels et “en dollars locaux”. Ainsi, si un bien est immobilier était quoté à 1 000 000 de dollars avant la crise, sa valeur réelle étant surévaluée de 50% en raison de l’absence de demande locale, 26% des lots immobiliers par exemple étant vides à Beyrouth, soit à 500 000 USD en réalité, sa valeur réelle après la crise est toujours de 500 000 dollars réels. Cependant, la valeur du bien en “dollars libanais” est de 700 000 USD en prenant en compte le risque de voir un haircut de 40% être appliqué aux comptes, même si le nombre de transactions ou encore les prix affichés ont eu tendance à augmenter ces derniers mois, beaucoup de personnes achetant des biens immobiliers pour tenter de se prémunir face à de possibles faillites de groupes bancaires.

Cette information intervient alors que de nombreux établissements éprouvent les plus grandes difficultés à augmenter leurs fonds propres et que le délai pour y procéder s’est achevé en juin dernier et qu’un rapport a été publié faisant état d’une perte de plus de 100 milliards de dollars pour le secteur financier.

