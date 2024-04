La situation au Liban reste tendue alors que le conflit avec Israël continue de s’intensifier, surtout dans les zones frontalières. Au cœur de ces tensions, la France, par l’intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, tente de jouer un rôle de médiateur pour désamorcer la situation. Ce weekend, le diplomate français a fait une visite critique au Liban, dans un contexte où les échanges de frappes quasi quotidiens entre le Hezbollah et les forces israéliennes persistent depuis près de sept mois.

L’annonce faite par le président du Parlement libanais, Nabih Berri, que le Liban n’avait pas encore reçu le document français proposant une solution au conflit Israël-Hezbollah ajoute à l’urgence de la situation. Ce document, attendu deux jours avant l’arrivée de Séjourné, est censé arriver “dans les heures à venir”. Séjourné, qui a également visité les forces de maintien de la paix des Nations Unies au sud du Liban, ainsi que les principaux leaders politiques et militaires du pays, a affirmé que la France refusait d’accepter le scénario d’une guerre à grande échelle au Liban.

La proposition française amendée, qui devrait être présentée aux autorités libanaises, est perçue comme un élément potentiellement crucial pour éviter une escalade majeure. Les diplomates occidentaux ont avancé une série de propositions visant à une cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Ces propositions prévoient généralement que le Hezbollah éloigne ses forces de plusieurs kilomètres de la frontière, renforce la présence de l’armée libanaise et entame des négociations pour que les forces israéliennes se retirent des points contestés le long de la frontière.

Cependant, le Hezbollah a conditionné toute négociation au Liban à un cessez-le-feu préalable à Gaza, tandis que les responsables israéliens ont signalé qu’un cessez-le-feu à Gaza ne signifierait pas automatiquement la fin des frappes israéliennes au Liban, même si le Hezbollah cessait ses actions.

En parallèle, les discussions lors de la visite de Séjourné ont également abordé la question épineuse des plus d’un million de réfugiés syriens présents au Liban. Cette problématique est devenue de plus en plus controversée, les responsables libanais appelant de plus en plus les pays occidentaux à faciliter leur retour en Syrie. Séjourné a reconnu le fardeau que représente pour le Liban l’accueil de ce grand nombre de réfugiés et a souligné que « toutes les parties concernées doivent travailler pour rendre ce retour possible de manière volontaire, digne et sécurisée, conformément au droit international ».