Les autorités polonaises ont annoncé l’arrestation d’un ressortissant libanais accusé d’avoir des liens avec le groupe terroriste Daesh. Il entendait mener des attaques terroristes en Pologne.

Les autorités locales indique que l’individu dont l’identité n’a pas été révélée a été arrêté le 16 avril. Il constituait une menace réelle à la sécurité interne et aux citoyens polonais, estime Varsovie. Ce terroriste planifiait la mise en place d’un réseau terroriste en Pologne et en Europe pour mener des attaques contre l’Europe de l’Ouest.

Il possèderait des liens familiaux avec des combattants de l’organisation terroriste qui sont morts en Irak et en Syrie, précise les services de sécurité polonais, indiquant par ailleurs qu’il était en contact via Internet avec Daesh et d’autres membres présents dans des pays Européens. L’individu aurait également fourni une aide financière à des membres de Daesh en Syrie.