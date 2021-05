La société Norvégienne de technologie biométrique Zwipe établit une présence dans la région MENA

Ramzi Saboury Directeur Général de Zwipe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Beyrouth, Liban, le 26 mai 2021 – Zwipe, la première société de technologie de paiement biométrique, a récemment nommé Ramzi Saboury au poste de Directeur Général pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), afin de répondre à l’intérêt croissant pour ses produits biométriques sur ce marché.

«Nos produits complets et intégrés qui permettent le lancement de cartes de paiement biométriques suscitent un large intérêt de la part des principaux acteurs de toute la chaîne de paiement dans la région MENA», a déclaré André Løvestam, PDG de Zwipe. Il a estimé que «l’expérience de Ramzy le qualifie pour diriger des innovations sur le marché des services de paiement électronique pour les transformer en projets réussis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et sera essentielle pour accélérer la large diffusion des cartes de paiement Zwipe Pay ONE sur le marché”.

Pour sa part, Saboury a déclaré: “La décision de Zwipe de renforcer sa position dans la région MENA est stratégique et s’accorde pleinement avec les transformations en cours sur le marché mondial des paiements. Plusieurs marchés émergents enregistrent une croissance remarquable du nombre total de cartes de paiement, selon les affirmations d’un certain nombre de sociétés de recherche régionales et internationales”.

« Je suis ravi d’avoir rejoint l’équipe de Zwipe et j’ai déjà commencé le lancement des cartes de paiement biométriques et Zwipe Pay ONE dans une région qui montre un grand enthousiasme pour l’adoption de ces solutions avancées. Le 28 avril, Zwipe a présenté le premier système biométrique sur carte à silicium unique au monde proposé aux fabricants de cartes du monde entier – à savoir Zwipe Pay ONE, comme annoncé par notre PDG sur le lien: https://zwipe.com/news/zwipe-releases-public-demo-of-zwipe-pay-one, First Public demo of Zwipe Pay ONE on Vimeo » dit Saboury.

Ramzi Saboury a plus de 26 ans d’expérience dans le secteur des services de paiement, au cours desquels il a occupé des postes de direction dans des banques principales au Koweït, puis en tant que Directeur Général pour la région du Levant chez Visa Inc., et Chef Commercial pour areeba. Il a réussi pendant cette période à lancer de nombreux services financiers, y compris les paiements sans contact et la technologie mobile. En 2008, l’Association des banquiers asiatiques l’a nommé parmi les «50 jeunes leaders les plus prometteurs du secteur des services bancaires et financiers pour la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient».

À propos de ZWIPE

Zwipe est un pionnier de l’expérience de paiement sans contact de nouvelle génération, fournissant des composants de carte de paiement biométrique et une technologie portable qui permet aux consommateurs d’autoriser des transactions avec leurs empreintes digitales sans compromettre leurs informations privées. Grâce à sa coopération avec un écosystème intégré de partenaires, y compris des entreprises mondiales travaillant dans le domaine de la sécurité numérique et des services financiers, Zwipe s’efforce de «fournir un ajustement sécurisé» aux banques, aux commerçants et aux consommateurs. Les solutions Zwipe visent et traitent les vulnérabilités en matière d’hygiène et de vol de données que les méthodes d’authentification traditionnelles ont toujours rencontrées. Basée à Oslo, en Norvège avec une présence mondiale, Zwipe mène la prochaine grande transformation du secteur du paiement avec moins de contact vers le paiement sans contact.

CARTES DE PAIEMENT DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Les cartes de nouvelle génération sont équipées de capteurs d’empreintes digitales et offrent des paiements 100% sans contact, sans code PIN et 100% authentifiés. Cela signifie une bien meilleure hygiène en magasin, un paiement plus sûr et plus rapide avec une sécurité considérablement renforcée, contrairement à aujourd’hui où les paiements sans contact n’ont aucune authentification. Alors que le monde se bat contre la pandémie, ces cartes offrent une sécurité et une bien meilleure hygiène grâce à une expérience 100% sans contact. Les enquêtes auprès des consommateurs de Zwipe et d’autres acteurs des marchés à revenu élevé et faible ont confirmé le vif intérêt des consommateurs et des banques pour ces cartes, qui représentent le plus grand volume d’instruments de paiement autres que les espèces au monde. Plus de 50% des consommateurs sont également prêts à payer des frais significatifs pour ces cartes, créant de nouvelles sources de revenus pour les banques. L’acceptation de ces cartes est la même que celle des cartes sans contact, c’est-à-dire globale et les commerçants n’ont pas besoin de remplacer leurs terminaux sans contact existants.

Zwipe dispose d’un réseau mondial de fournisseurs de cartes prenant en charge les cartes de paiement biométriques «Zwipe Pay ONE» à travers le monde. Certains des principaux acteurs de la région MENA (Masria Digital Payments, areeba, Inkript, Veritech) ont déjà choisi la plateforme de cartes biométriques de Zwipe.

Ramzi Saboury a rejoint Zwipe en Avril 2021 en tant que Directeur Général, pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, après une longue carrière au sein des services de paiement, s’étendant sur plus de 26 ans dans les principales banques du Koweït (17 ans), Visa Inc. (5 ans et plus en tant que Directeur Général du Levant) et areeba, (plus de 4 ans). Au cours de ces années, il a établi avec succès de nombreux services, notamment dans le domaine des paiements sans contact et des technologies NFC.

Dans son nouveau rôle de Directeur Général de Zwipe, MENA, Ramzi jouera un rôle déterminant dans la croissance de l’activité dans sans doute la «région la plus en vogue» du monde en matière de cartes de paiement biométriques d’aujourd’hui. Il pilotera les engagements de Zwipe avec les émetteurs et tous les partenaires de distribution (processeurs, bureaux et entités gouvernementales) assurant la livraison de la majorité des projets pilotes et des déploiements avec les émetteurs. Il étendra également tout le soutien nécessaire à l’équipe commerciale envers les fabricants de cartes.

Ramzi sera basé au Liban et s’engagera avec les grands marchés de présence de ZWIPE (Egypte, CCG, Jordanie et autres…).

En 2008, Ramzi a été nommé par l’Organisation des banquiers asiatiques parmi «Les 50 jeunes leaders les plus prometteurs dans le secteur des services bancaires et financiers pour les régions Asie-Pacifique AC et Moyen-Orient». Il a reçu ce prix prestigieux à Hanoi au Vietnam. Il est actuellement le Président de Loyac, une organisation Koweïtienne à but non lucratif qui se concentre sur le développement des compétences des jeunes.

Ramzi est diplômé de la Wayne State University du Michigan aux États-Unis avec une licence en génie électrique et informatique. Il parle couramment l’anglais, le français et l’arabe.