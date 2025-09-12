Lancement officiel du projet EUSEEDS : renforcer l’employabilité des jeunes en Méditerranée

- Advertisement -



Beyrouth, le 10 septembre 2025 – L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Moyen-Orient a officiellement lancé, le 3 septembre 2025, le projet EUSEEDS (Enable, Upgrade and Spread Employability, Entrepreneurship and Digital Skills of the Eastern Mediterranean youth through dedicated university centers), co-financé par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg NEXT MED.

Porté par l’AUF au Liban en tant que chef de file, ce projet ambitieux vise à renforcer l’employabilité, l’esprit entrepreneurial et les compétences numériques des jeunes de la Méditerranée orientale, en soutenant la création et la consolidation de centres universitaires dédiés.

Le budget total du projet EUSEEDS est de 2 808 499,10 millions d’euros dont 2 499 564,20 millions (89%) au titre du financement de l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg NEXT MED.

Le kick-off meeting, organisé en ligne par l’AUF, a réuni l’ensemble des partenaires du projet : Center for Social Innovation (CSICY, Chypre), Enroot (Égypte), Aix-Marseille Université (France), Jordan Youth Innovation Forum (JYIF, Jordanie), Forward MENA (Liban) et Palestine Information and Communications Technology Incubator (PICTI, Palestine).

Cette rencontre de lancement a permis de créer d’emblée une dynamique de collaboration et de cohésion entre les partenaires, de présenter les objectifs, les résultats attendus et les activités du projet, d’aborder les aspects financiers et de communication, ainsi que de lancer le calendrier opérationnel du premier semestre.

Dans son mot d’ouverture, Jean-Noël Baléo, directeur régional de l’AUF Moyen-Orient, a souligné l’ambition et la dimension sociale de ce projet, qui vise à produire des effets massifs avec des impacts à court, moyen et long terme, et pour ce faire, à créer des structures universitaires durables.

La première étape concrète du projet sera le lancement d’un appel à candidatures afin de sélectionner 20 universités bénéficiaires réparties dans cinq pays partenaires (Chypre, Égypte, Jordanie, Liban et Palestine). Ces établissements seront accompagnés pour développer ou renforcer leurs centres d’employabilité, véritables leviers de transition entre la formation académique et l’insertion professionnelle des jeunes.

Avec EUSEEDS, l’AUF et ses partenaires, avec le soutien européen, confirment leur engagement commun en faveur d’une jeunesse méditerranéenne mieux préparée aux défis du marché du travail et capable de contribuer activement au développement économique et social de la région.

Liens utiles :

www.auf.org

www.interregnextmed.eu