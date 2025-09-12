lundi, septembre 15, 2025
Accueil

Nous suivre sur

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
Communiqué de presse

Lancement officiel du projet EUSEEDS : renforcer l’employabilité des jeunes en Méditerranée

Agence Universitaire de la Francophonie Direction régionale Moyen-Orient
par Agence Universitaire de la Francophonie Direction régionale Moyen-Orient
Modifié il y a
Temps de lecture2 min.
22 lecteurs
- Advertisement -


Beyrouth, le 10 septembre 2025 – L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Moyen-Orient a officiellement lancé, le 3 septembre 2025, le projet EUSEEDS (Enable, Upgrade and Spread Employability, Entrepreneurship and Digital Skills of the Eastern Mediterranean youth through dedicated university centers), co-financé par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg NEXT MED.

Porté par l’AUF au Liban en tant que chef de file, ce projet ambitieux vise à renforcer l’employabilité, l’esprit entrepreneurial et les compétences numériques des jeunes de la Méditerranée orientale, en soutenant la création et la consolidation de centres universitaires dédiés.

Le budget total du projet EUSEEDS est de 2 808 499,10 millions d’euros dont 2 499 564,20 millions (89%) au titre du financement de l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg NEXT MED.

Le kick-off meeting, organisé en ligne par l’AUF, a réuni l’ensemble des partenaires du projet : Center for Social Innovation (CSICY, Chypre), Enroot (Égypte), Aix-Marseille Université (France), Jordan Youth Innovation Forum (JYIF, Jordanie), Forward MENA (Liban) et Palestine Information and Communications Technology Incubator (PICTI, Palestine).

Cette rencontre de lancement a permis de créer d’emblée une dynamique de collaboration et de cohésion entre les partenaires, de présenter les objectifs, les résultats attendus et les activités du projet, d’aborder les aspects financiers et de communication, ainsi que de lancer le calendrier opérationnel du premier semestre.

Dans son mot d’ouverture, Jean-Noël Baléo, directeur régional de l’AUF Moyen-Orient, a souligné l’ambition et la dimension sociale de ce projet, qui vise à produire des effets massifs avec des impacts à court, moyen et long terme, et pour ce faire, à créer des structures universitaires durables.

La première étape concrète du projet sera le lancement d’un appel à candidatures afin de sélectionner 20 universités bénéficiaires réparties dans cinq pays partenaires (Chypre, Égypte, Jordanie, Liban et Palestine). Ces établissements seront accompagnés pour développer ou renforcer leurs centres d’employabilité, véritables leviers de transition entre la formation académique et l’insertion professionnelle des jeunes.

Avec EUSEEDS, l’AUF et ses partenaires, avec le soutien européen, confirment leur engagement commun en faveur d’une jeunesse méditerranéenne mieux préparée aux défis du marché du travail et capable de contribuer activement au développement économique et social de la région.

Liens utiles :

www.auf.org

www.interregnextmed.eu

- Advertisement -
Article précédent
Aide internationale au Liban : des réformes toujours exigées en échange des financements 
Article suivant
DANCE PEOPLEPremière mondiale au Festival international d’ÉdimbourgUne nouvelle étape marquante pour Omar Rajeh & Maqamat
Agence Universitaire de la Francophonie Direction régionale Moyen-Orient
Agence Universitaire de la Francophonie Direction régionale Moyen-Orient
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) est le premier réseau universitaire au monde avec 1007 établissements membres dans 119 pays,, et 59 implantations réparties sur les cinq continents. Opérateur expert en recherche et savoir de la Francophonie créé il y a près de 60 ans, l’AUF intervient dans de nombreux domaines comme la formation, la recherche, le numérique, la gouvernance universitaire, l’entrepreneuriat et l’employabilité des étudiants, ou encore le développement durable. www.auf.org

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Articles liés

A côté de l'actualité

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

المرصد الاوروبي ينشر تفاصيل عن الدعوى المقدمة ضد ميقاتي في فرنسا: يخت وطائرات بقيمة ملايين الدولارات واستخدام للنظام المالي المصرفي الفرنسي

Justice 0
نشر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص...

DANCE PEOPLEPremière mondiale au Festival international d’ÉdimbourgUne nouvelle étape marquante pour Omar Rajeh & Maqamat

Communiqué de presse 0
Dance People n’est pas une œuvre artistique qui se...

Aide internationale au Liban : des réformes toujours exigées en échange des financements 

L'Actualité du Liban 0
À l’approche d’une mission du FMI fin septembre 2025, le Liban affronte des exigences strictes de ses partenaires arabes et européens : réforme judiciaire, transparence bancaire et modernisation d’Électricité du Liban. Conditionnant leurs aides, Riyad, Doha et Bruxelles imposent des réformes structurelles pour restaurer la confiance et débloquer des financements vitaux.

Les plus lus

المرصد الاوروبي ينشر تفاصيل عن الدعوى المقدمة ضد ميقاتي في فرنسا: يخت وطائرات بقيمة ملايين الدولارات واستخدام للنظام المالي المصرفي الفرنسي

Justice 0
نشر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص...

DANCE PEOPLEPremière mondiale au Festival international d’ÉdimbourgUne nouvelle étape marquante pour Omar Rajeh & Maqamat

Communiqué de presse 0
Dance People n’est pas une œuvre artistique qui se...

Aide internationale au Liban : des réformes toujours exigées en échange des financements 

L'Actualité du Liban 0
À l’approche d’une mission du FMI fin septembre 2025, le Liban affronte des exigences strictes de ses partenaires arabes et européens : réforme judiciaire, transparence bancaire et modernisation d’Électricité du Liban. Conditionnant leurs aides, Riyad, Doha et Bruxelles imposent des réformes structurelles pour restaurer la confiance et débloquer des financements vitaux.

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.