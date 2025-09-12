DANCE PEOPLEPremière mondiale au Festival international d’ÉdimbourgUne nouvelle étape marquante pour Omar Rajeh & Maqamat

- Advertisement -

Dance People n’est pas une œuvre artistique qui se regarde. C’est une création qui se vit.

Omar Rajeh & Maqamat annoncent avec fierté la première mondiale de Dance People au Festival international d’Édimbourg, qui a eu lieu en août 2025.

Chaque mois d’août, Édimbourg devient la scène de l’un des plus grands rassemblements culturels au monde, avec plus de 49 000 représentations à travers ses festivals et lieux. Dans ce paysage exceptionnel, Dance People s’est imposé comme l’un des moments forts de l’édition 2025 du Festival international d’Édimbourg. La pièce a reçu un accueil enthousiaste du public — et a également ouvert l’édition 2025 du Kunstfest Weimar en Allemagne.

Avant même sa première, Dance People avait déjà suscité l’enthousiasme, remportant le prestigieux Prix Écart Pomaret, et figurant sur la liste des finalistes du Prix FEDORA Van Cleef & Arpels pour le Ballet, en reconnaissance de sa vision audacieuse et de sa portée internationale.

Cette performance marque également un moment historique dans les 78 ans d’existence du Festival international d’Édimbourg: Dance People est la toute première performance d’une compagnie de danse libanaise et arabe à être coproduite et présentée par le Festival lui-même depuis sa création en 1947.

Une chorégraphie du “nous”

Après ses premières estivales, la compagnie prépare une tournée européenne en 2026 avec des représentations en Suisse, France, Italie et Allemagne.

Dance People est une création festive et profondément critique qui place la communauté au cœur de l’expression chorégraphique. Mêlant danse, musique, architecture et récit, la performance réunit dix danseurs, une artiste visuelle et deux musiciens sur scène. La musique originale, composée par Mathias Delplanque et Ziad El Ahmadie, est interprétée en direct et met en lumière la voix du chanteur libanais Abdul Karim Chaar.

L’ensemble sur scène reflète la richesse d’une collaboration internationale, avec des artistes venus de France, du Liban, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, de Corée du Sud, d’Afrique centrale, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Cette diversité, bien plus que géographique, donne à la pièce sa profondeur artistique, culturelle et politique, en résonance avec l’engagement de Dance People pour l’espace partagé, l’expression collective et une citoyenneté incarnée.

« Dance People est un acte exubérant de présence partagée. À travers des lettres qui abordent la résistance humaine et une chorégraphie qui invite le public à se joindre, la pièce devient à la fois joyeuse et profondément politique — un acte vivant de citoyenneté. » — Omar Rajeh

Dans un monde façonné par les algorithmes et l’intelligence artificielle, Dance People recentre l’attention sur la rencontre, la co-présence, le partage de l’espace et la remise en question du pouvoir. C’est une œuvre nourrie par les vécus de ses interprètes et les récits intimes de citoyens, partagés dans un moment d’échange durant la performance. Chaque représentation devient un acte collectif, unique à la ville, aux personnes et à l’instant présent.

L’impact de la performance ne tient pas seulement à sa forme, mais aussi à son format: les danseurs et les spectateurs partagent le même espace. L’architecture de la scène abolit les hiérarchies, invite à la participation, à la connexion et au mouvement. Un appel à la présence, à la coexistence et à la joie.

Créée par le chorégraphe Omar Rajeh et la co-directrice artistique Mia Habis, Dance People est coproduite par de grands festivals et institutions européens : Le Festival international d’Édimbourg, LAC Lugano Arte e Cultura, Festival Aperto / Fondazione I Teatri – Reggio Emilia, Internationales Tanzfestival München, Kunstfest Weimar et Euro-Scene Leipzig.

La première au Festival International d’Édimbourg demeure un moment fort, à la fois artistique, politique et symbolique. Elle confime la diversité des voix et des corps sur l’une des scènes culturelles les plus prestigieuses au monde.