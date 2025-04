Le coût d’envoi de fonds vers le Liban diminue au T4 2024 mais reste parmi les plus élevés au monde

- Advertisement -

Le coût d’envoi de transferts de fonds vers le Liban a enregistré une légère baisse au quatrième trimestre de 2024, selon les données de la Banque mondiale. Le pays reste toutefois l’une des destinations les plus coûteuses au monde pour les transferts en provenance des pays occidentaux, avec un impact significatif sur le pouvoir d’achat des familles libanaises qui dépendent des envois de la diaspora.

Évolution du coût moyen d’envoi de 500 USD vers le Liban (en % du montant envoyé)

Origine T3 2023 T4 2023 T3 2024 T4 2024 États-Unis 5,86% 5,93% 6,25% 5,93% Canada 5,47% 7,77% 6,54% 7,77% Australie 6,12% 6,11% 6,64% 6,11% France 7,98% 5,85% 6,31% 5,85% Royaume-Uni 5,43% 4,51% 6,9% 4,51% Allemagne 6,65% 6,66% 6,65% 6,66% Arabie Saoudite 3,34% 3,41% 3,45% 3,41%

Les transferts depuis les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont connu une baisse de coût entre les troisième et quatrième trimestres 2024. En revanche, les coûts depuis le Canada et l’Allemagne ont augmenté ou stagné à des niveaux élevés.

Coûts nominaux des transferts (valeurs absolues)

Origine Montant envoyé Coût nominal (T4 2024) États-Unis 500 USD 31,23 USD Canada 500 CAD 38,87 CAD Australie 500 AUD 30,55 AUD France 345 EUR 20,17 EUR Royaume-Uni 300 GBP 13,53 GBP Allemagne 345 EUR 22,98 EUR Arabie Saoudite 1870 SAR 63,80 SAR

Ces montants comprennent les frais de transaction ainsi que la marge sur le taux de change appliquée par les opérateurs bancaires et les agences de transfert.

Classement mondial : le Liban parmi les destinations les plus chères

Le Liban se classe parmi les destinations les plus coûteuses pour l’envoi de fonds :

6e depuis les États-Unis (sur 42 pays)

2e depuis le Canada (sur 15)

2e depuis l’Australie (sur 16)

3e depuis la France (sur 16)

6e depuis le Royaume-Uni (sur 33)

4e depuis l’Allemagne (sur 24)

8e depuis l’Arabie Saoudite (sur 17)

Ces rangs illustrent la faible compétitivité des circuits de transfert de fonds vers le Liban.

Analyse économique

Malgré une légère amélioration au T4 2024, le coût d’envoi de fonds vers le Liban reste bien supérieur à la moyenne mondiale de 6,2%. Ces frais élevés grèvent directement les ressources reçues par les ménages bénéficiaires, qui utilisent principalement ces transferts pour la consommation courante, les soins médicaux et l’éducation.

Selon la Banque mondiale, une baisse de 1 point de pourcentage du coût des transferts vers les pays à revenu intermédiaire permettrait une augmentation significative du revenu disponible des ménages. Dans le cas libanais, cela pourrait représenter des centaines de millions de dollars annuels de pouvoir d’achat récupéré.

Enjeux structurels du marché des transferts

Plusieurs facteurs expliquent ces coûts élevés :

Un nombre réduit d’opérateurs actifs au Liban

Un marché bancaire toujours en restructuration

Des circuits parallèles peu réglementés

Un cadre réglementaire flou sur les commissions

L’absence de compétition entre les intermédiaires financiers contribue à maintenir les coûts à des niveaux élevés. De plus, les sanctions internationales et les incertitudes politiques freinent les innovations technologiques comme les plateformes de transfert numériques.

Impact macroéconomique

Les transferts de fonds représentent entre 10% et 15% du PIB libanais selon les années. En 2024, ils ont constitué l’une des principales sources de devises pour le pays, largement devant les investissements directs étrangers.

Toute réduction même marginale du coût des transferts aurait un impact notable sur l’économie nationale en stimulant la consommation, les recettes fiscales et la stabilité sociale.

Institutions citées

Banque mondiale : Créée en 1944, la Banque mondiale est une institution internationale dont la mission est de réduire la pauvreté et de soutenir le développement économique. Elle compte 189 pays membres et a siège à Washington D.C. Elle publie régulièrement des données sur les flux de transferts internationaux et les coûts y afférents.