Revue de presse du 30/04/25: Renforcement diplomatique et pressions américaines sur Israël

Le président de la République, Joseph Aoun, poursuit son offensive diplomatique à l’approche d’un été politique et sécuritaire à haut risque. Selon Nahar (30 avril 2025), il a rencontré le général américain en charge de la supervision du cessez-le-feu à la frontière sud et a insisté pour que Washington intensifie ses pressions sur Israël afin de garantir un retrait complet de cinq points contestés au Liban-Sud. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à réactiver le rôle du Comité de supervision de la trêve (UNIFIL) après plusieurs violations israéliennes du cessez-le-feu observées depuis octobre 2024​.

Dans le même contexte, Ad Diyar (30 avril 2025) rapporte que Tel-Aviv a présenté aux États-Unis une stratégie libanaise comprenant des lignes rouges relatives à la présence du Hezbollah au sud. La visite du président Aoun aux Émirats arabes unis prévue le lendemain viserait aussi à renforcer le soutien des pays du Golfe à la stabilité institutionnelle du Liban, sur fond d’accélération des tractations autour des élections municipales et de la mise en œuvre des réformes promises au FMI​.

Hezbollah et nouvelles lignes de communication avec l’État

Dans un développement parallèle, le Premier ministre Nawaf Salam a tenu à rassurer lors de sa rencontre avec la presse que le gouvernement restait en dialogue permanent avec toutes les forces politiques, y compris le Hezbollah. D’après Al Sharq (30 avril 2025), Salam a affirmé que le parti chiite « est derrière l’État et respecte le programme du gouvernement », une déclaration qui vise à apaiser les inquiétudes des partenaires internationaux et à assurer la cohésion nationale alors que la région connaît une montée de tension sans précédent .

Cependant, selon Al Bina’ (30 avril 2025), le ton du secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naim Kassem, est resté critique vis-à-vis de l’État, qu’il accuse de passivité face aux agressions israéliennes. Kassem insiste sur le rôle dissuasif de la résistance et rejette tout désarmement unilatéral, tout en soutenant un mécanisme de coordination étatique pour éviter l’escalade militaire .

Géopolitique régionale : l’ombre longue de Gaza et de la Syrie

À l’international, les journaux libanais suivent de près la situation à Gaza. Al Liwa’ (30 avril 2025) indique que la situation humanitaire s’aggrave considérablement dans l’enclave palestinienne, avec des pénuries de carburant et de nourriture, tandis que l’ONU alerte sur un risque élevé de famine. Le Hamas appelle à la mobilisation internationale pour briser le blocus et mettre fin à ce qu’il qualifie d’« opération d’extermination »​.

Par ailleurs, Al Bina’ revient sur les nouvelles déclarations du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui a explicitement évoqué comme objectif de guerre le démembrement de la Syrie et l’affaiblissement durable du Hezbollah et de l’Iran. Ces propos, tenus lors de la commémoration de la guerre d’octobre, confirment une radicalisation dans le discours stratégique israélien, appuyée par des mesures militaires concrètes dans le sud de la Syrie et le Liban-Sud .

Contexte interne : élections municipales sous tension

Sur le plan intérieur, Al Akhbar (30 avril 2025) souligne que les élections municipales prévues dans les prochaines semaines sont marquées par des tensions communautaires, notamment dans la Békaa et à Akkar. La polarisation est renforcée par l’absence du Courant du Futur, ce qui ouvre des brèches pour des alliances inédites comme celle entre les partisans de Saad Hariri et la Jamaa Islamiya à Beyrout​.

Le soutien inattendu de l’Arabie saoudite à l’organisation « Al-Mashari’ » (associée aux Ahbash) pour les municipales de Beyrout a surpris de nombreux observateurs. Selon Al Akhbar, cette réhabilitation politique, facilitée par la levée d’un « veto » implicite par l’ambassadeur saoudien Walid al-Bukhari, marque un réalignement stratégique dans la communauté sunnite post-Hariri​.

Diplomatie : offensive régionale de Joseph Aoun et repositionnement stratégique libanais

Joseph Aoun multiplie les initiatives extérieures

Le président libanais Joseph Aoun poursuit un agenda diplomatique actif. Selon Ad Diyar (30 avril 2025), il est attendu aux Émirats arabes unis pour une visite de deux jours qui précédera sa première présidence du Conseil supérieur de la défense. Cette rencontre, qui portera sur les enjeux régionaux, vise également à consolider les liens économiques et éducatifs entre Beyrouth et Abou Dhabi, ainsi qu’à étendre les programmes d’aide humanitaire déjà en place​.

Dans le même temps, Joseph Aoun a reçu à Baabda l’ancien Premier ministre irakien Iyad Allawi, avec qui il a échangé sur les perspectives de coopération bilatérale. D’après Nahar (30 avril 2025), cette rencontre s’inscrit dans une volonté d’élargir les partenariats orientés vers la reconstruction et la sécurité régionale, en lien avec la normalisation progressive des relations entre le Liban et certains pays arabes du Golfe​.

Washington, Beyrouth et les lignes rouges israéliennes

Toujours dans Nahar, il est révélé que le président libanais a demandé au général américain Jeffers, en visite dans le Sud, d’intensifier la pression sur Israël pour garantir son retrait des cinq points litigieux frontaliers. Cette demande s’accompagne d’un appel explicite à réactiver le Comité trilatéral (Liban-Israël-ONU), suspendu depuis la reprise des hostilités dans le Sud en octobre dernier​.

En parallèle, Ad Diyar rapporte que Tel-Aviv a présenté aux États-Unis une stratégie précise concernant le Liban, incluant une cartographie des zones où la présence du Hezbollah serait jugée inacceptable. Ce document, dont le contenu reste confidentiel, aurait été l’objet d’échanges lors des réunions récentes à Washington entre responsables israéliens et américains​.

Ouverture vers la Grande-Bretagne et le Qatar

Sur un autre front, Al Sharq (30 avril 2025) mentionne un communiqué commun émis par Londres et Doha en soutien au programme de réformes du gouvernement libanais. Ce message diplomatique, perçu comme un signal positif, encourage la communauté internationale à poursuivre son appui financier sous condition de transparence et de stabilisation politique​.

Blocage partiel des nominations diplomatiques

En dépit de cette activité, les nominations diplomatiques restent incomplètes. Ad Diyar indique que plusieurs postes clés, notamment les ambassadeurs sunnites, sont toujours vacants. Cette paralysie résulte d’un désaccord entre Nawaf Salam et certains partis parlementaires sur la répartition confessionnelle et les profils choisis, freinant la diplomatie libanaise dans certaines capitales stratégiques comme Riyad, Le Caire et Paris​.

Politique internationale : Gaza au cœur de la crise et tensions multipolaires croissantes

Gaza : intensification du conflit et paralysie diplomatique

Les journaux du 30 avril 2025 soulignent unanimement l’aggravation de la situation humanitaire à Gaza. Selon Al Sharq et Al Liwa’, plus de 52 000 personnes ont été tuées depuis le début des hostilités, avec plus de 117 000 blessés. Les forces israéliennes poursuivent les bombardements sur les camps de réfugiés et les infrastructures médicales. L’UNRWA a dénoncé l’arrestation et l’usage comme boucliers humains de plus de cinquante de ses employés par l’armée israélienne​​.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme appelle à des mesures d’urgence pour empêcher une catastrophe humanitaire sans précédent. Al Bina’ (30 avril 2025) rapporte les propos de Volker Türk évoquant la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat, accusant Israël de bloquer l’acheminement de l’aide et de provoquer une famine programmée​.

Soudan : guerre prolongée et absence de médiation efficace

La guerre au Soudan reste une autre préoccupation majeure. Le Nahar (30 avril 2025) publie un rapport de l’ONU réfutant les allégations de soutien militaire émirati aux belligérants. Le document met en garde contre l’aggravation de la famine, notamment dans la région du Darfour, où 2,1 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire extrême. L’ONU demande à toutes les parties de respecter le droit humanitaire et de cesser les frappes aériennes​.

Iran et nucléaire : vers une reprise de négociation sous tension

La question du nucléaire iranien refait surface avec force. Al Akhbar (30 avril 2025) rapporte des déclarations du négociateur américain Steven Whitcoff évoquant un retour à un enrichissement « civil » de l’uranium par Téhéran, dans le cadre d’un accord qui pourrait voir le jour sans aborder la question des missiles balistiques. Cette position suscite une vive opposition en Israël, où Benyamin Netanyahou appelle à une intensification de la pression diplomatique et militaire contre l’Iran​.

Ukraine : repositionnement stratégique autour de la sortie américaine

Selon Al Sharq Al Awsat (30 avril 2025), Moscou et Kiev anticipent une éventuelle réduction de l’aide militaire américaine. La Russie envisagerait de renforcer sa position dans l’Est ukrainien en cas de désengagement partiel de Washington, tandis que l’Ukraine explore des partenariats de défense alternatifs avec l’Europe orientale. Le quotidien évoque aussi la rivalité croissante en Libye entre les États-Unis et la Russie, chacune cherchant à étendre son influence sur les corridors énergétiques du sud méditerranéen​.

Syrie : fracture communautaire et tensions montantes

En Syrie, les tensions communautaires s’intensifient à la suite de la diffusion d’un enregistrement audio fabriqué, attribué à un dignitaire druze, contenant des propos perçus comme insultants envers l’islam. Al Sharq Al Awsat rapporte que ces accusations ont provoqué des affrontements dans la banlieue de Damas, faisant au moins 12 morts. Le ministère syrien de l’Intérieur a ouvert une enquête, mais l’opinion publique reste profondément divisée​.

Économie : incertitudes financières, réformes suspendues et mobilisation sectorielle

Une économie suspendue à la conjoncture sécuritaire

L’économie libanaise reste sous tension, affectée par l’instabilité régionale et l’attentisme des réformes. Ad Diyar (30 avril 2025) décrit un climat d’attente alimenté par la dégradation sécuritaire à la frontière sud et l’enlisement du processus de mise en œuvre du plan de redressement économique négocié avec le Fonds monétaire international. Les entretiens récents entre les responsables libanais et les délégations financières internationales à Washington n’ont débouché sur aucun accord formel. Plusieurs bailleurs de fonds insistent sur des avancées concrètes, notamment en matière de restitution des dépôts bancaires et de lutte contre la corruption​.

Le casse-tête des salaires et la pression sociale

Un enjeu majeur demeure la question salariale. Le ministre du Travail, Mohammad Haidar, cité dans Ad Diyar, a indiqué que le gouvernement s’apprête à approuver une nouvelle grille salariale dans sa session du 2 mai. Ce plan concernerait notamment les agents du secteur public et pourrait être annoncé officiellement à l’occasion de la fête du Travail. Toutefois, des voix critiques mettent en garde contre une augmentation des dépenses publiques non compensée par des recettes pérennes, dans un contexte où l’inflation reste élevée et où la livre libanaise demeure instable sur le marché parallèle​.

Secteur bancaire : absence de solution sur les dépôts

Toujours selon Ad Diyar, Ibrahim Kanaan (Courant patriotique libre) a dénoncé l’inaction du Parlement sur la question des dépôts bancaires. Il a rappelé que « toute réforme reste creuse sans résolution équitable du sort des épargnants », alors que les banques libanaises refusent toujours toute restructuration majeure de leurs bilans, préférant attendre une législation qui leur serait plus favorable. L’incertitude juridique pèse sur la capacité du système bancaire à retrouver la confiance des déposants et des investisseurs.

Entreprises : multiplication des immatriculations, mais climat incertain

Al Liwa’ (30 avril 2025) publie un tableau d’immatriculations commerciales démontrant une activité notable dans les secteurs des services, du commerce alimentaire et de la santé. Parmi les entités nouvellement enregistrées figurent des sociétés comme H2 for Trading S.A.R.L, Medusa Verdun S.A.L, ou encore Levant Franchise Management Company S.A.L. Toutefois, ces créations d’entreprise s’inscrivent dans un contexte de survie plus que de croissance, les investisseurs recherchant avant tout des structures fiscales légères et des mécanismes de délocalisation partielle pour se prémunir contre les aléas politiques et fiscaux libanais​.

Dialogue économique et attentes syndicales

Enfin, Al Akhbar (30 avril 2025) rapporte une réunion houleuse entre commerçants, industriels et représentants de l’administration. Les participants ont dénoncé « la vacuité des discours officiels » et exigé des mesures fiscales incitatives pour compenser la hausse des coûts énergétiques et de transport, ainsi que des mécanismes pour relancer la consommation intérieure. Plusieurs syndicats ont menacé d’une grève générale si aucun plan économique concret n’était annoncé avant la mi-mai​.