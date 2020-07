Le député Georges Okais annonce ne pas avoir été contaminé

Après avoir initialement indiqué avoir été contaminé par le coronavirus COVID19 hier, provoquant une vague d’inquiétude au sein de la classe politique, le député des Forces Libanaises Georges Okais a indiqué ce matin que le test PCR qu’il avait subi ce vendredi était erroné.

Il en aurait été informé par le Ministère de la santé que l’échantillon initialement pris avait été transmis à un autre laboratoire et que ce dernier était négatif et non positif comme initialement indiqué.

Le député a également subi un autre test PCR ce matin, un test négatif selon lui, même si généralement, un délai de 24 heures est nécessaire pour l’effectuer.

Georges Okais a également indiqué sur Twitter s’excuser auprès de tous celles et de tous ceux qu’il a rencontré ces dernières semaines, allusion notamment au président de la Chambre des députés Nabih Berri et du dirigeant des Forces Libanaises Samir Geagea qui s’étaient empressés d’effectuer le même examen après l’annonce initiale de la contamination du parlementaire.