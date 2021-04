Saint François d’Assise nous dit “Commence par faire le NÉCESSAIRE, puis fait ce qu’il est POSSIBLE de faire et tu réaliseras l’IMPOSSIBLE sans t’en apercevoir”.

Notre NÉCESSAIRE à nous libanais est de pouvoir continuer à acheter notre pain quotidien, donc il est plus qu’urgent de récupérer notre argent volée. Les faits sont têtus, La justice est encore tenue par nos voleurs assassins , Il est temps de soutenir toute opération main propre peu importe la forme et d’où qu’elle vienne, et de mettre de côté toute logique partisane aveugle et idiote qui nous mine et qui nous conduit petit à petit à un naufrage collectif.

Notre POSSIBLE à nous c’est de faire le bilan et redessiner le contour du Liban du demain, c’est tout à fait plausible, le Liban regorge de forces vives, propres, compétentes et capables de redresser le pays.

Peut être que notre IMPOSSIBLE se réalisera un jour avec la résurrection de cette belle suisse d’orient, cette fée exotique, sensuelle, libre, multiculturelle et multiconfessionnelle, dont j’ai hâte de retomber amoureux.