Le RDCL organise un séminaire pour renforcer les mécanismes de conseil et de financement du secteur privé légal au Liban, en coopération avec l’UE et la BERD

Beyrouth, le 11 décembre 2025 — Le Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprise Libanais (RDCL) a organisé, en coopération avec la Délégation de l’Union européenne au Liban et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), une session de travail spécialisée intitulée « Financer le secteur privé légal », tenue au Beirut Digital District (BDD).

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Alessandro Vittadini, Directeur du bureau de la BERD au Liban, et de M. Cyril Dewaleyne, représentant la Délégation de l’Union européenne au Liban.

La session a été modérée par M. Jean Tawile, économiste et membre du Conseil d’administration du RDCL, en présence de la Présidente du RDCL, Mme Joumana Saddi Chaya, des membres du Conseil d’administration, d’un large nombre de membres du RDCL, ainsi que de représentants des deux institutions européennes.

La séance a été ouverte par une allocution introductive de M. Jean-Marc Ingea, membre du RDCL, qui a dressé un état des lieux des fortes contraintes de financement auxquelles fait face le secteur privé légal au Liban depuis 2019. Il a souligné que « la persistance de l’absence de canaux de financement légaux et transparents pousse les entreprises vers des options à haut risque, tout en limitant fortement leur capacité d’investissement et de production ». Il a réaffirmé l’engagement du RDCL à « offrir un espace de dialogue concret réunissant les entreprises libanaises légales et les partenaires internationaux, afin de transformer les défis existants en solutions opérationnelles ».

Au cours de la session, M. Jean Tawile a présenté les résultats d’un sondage interactif mené en direct auprès des participants, révélant que la majorité absolue des entreprises recourt à l’autofinancement ou aux ressources personnelles de leurs actionnaires, en l’absence totale de financement traditionnel. Il a souligné que « le manque de visibilité sur les programmes existants, la complexité des exigences de conformité et de documentation, l’absence de garanties localement acceptables, ainsi que le coût élevé des services de conseil et d’audit constituent les principaux freins à l’accès des entreprises aux mécanismes de soutien international ». Il a estimé que ces résultats « traduisent une réalité précise qui impose une approche pragmatique et collective afin de reconnecter le secteur privé légal aux institutions financières internationales ».

Pour sa part, M. Alessandro Vittadini a exposé l’approche de la BERD pour soutenir le Liban dans un contexte d’effondrement du système bancaire traditionnel. Il a déclaré que « le Liban représente un cas unique à l’échelle mondiale, en raison de la rupture des circuits bancaires, ce qui nous a conduits à travailler directement avec les entreprises à travers des solutions alternatives et ciblées ». Il a précisé que, en partenariat avec l’Union européenne, la BERD a développé des programmes de financement et d’assistance technique destinés aux petites et moyennes entreprises, ajoutant : « Nous recherchons des entreprises à fort potentiel de croissance, dotées d’une gouvernance engagée envers les standards internationaux, car tout partenariat réussi commence par une réelle capacité d’adaptation et d’amélioration des pratiques ». Il a également évoqué la poursuite des programmes axés sur l’innovation, l’efficacité et l’économie circulaire dans les années à venir.

M. Cyril Dewaleyne a, quant à lui, présenté les cadres de coopération entre l’Union européenne et le Liban, soulignant que « le soutien européen destiné au secteur privé légal est octroyé sous forme de subventions et non de prêts », et qu’il vise à soutenir la production, la création d’emplois et le renforcement de l’économie légale dans une phase particulièrement sensible. Il a ajouté que l’Union européenne travaille à « la mise en place de nouveaux mécanismes de garantie et de financement, en coopération avec des partenaires locaux et internationaux, afin d’élargir progressivement le champ des bénéficiaires », parallèlement à une collaboration avec le ministère de l’Économie et du Commerce pour l’identification de chaînes de valeur prometteuses et le renforcement des capacités exportatrices dans le cadre du cycle de financement 2026–2027.

Les représentants des deux institutions européennes au Liban ont précisé que, malgré la lenteur du processus de réformes, le maintien des décisions réformatrices à un stade préliminaire, et la nécessité de poursuivre les efforts pour compléter ce parcours, ils constatent une amélioration notable du climat général au Liban. Ils ont indiqué que cette évolution s’est traduite par un changement d’approche à l’égard du Liban, fondé sur davantage d’ouverture et une volonté accrue de coopération. Ils ont réaffirmé la disponibilité et la capacité des deux institutions européennes à s’engager de manière constructive et à soutenir le Liban ainsi que son secteur privé légal.

La rencontre s’est conclue par une session interactive de questions-réponses portant sur plusieurs enjeux pratiques, notamment les conditions de financement, les montants des tickets, le financement du commerce et les garanties de crédits, les mécanismes de financement des appels d’offres, ainsi que le soutien à des secteurs ciblés tels que le tourisme et les technologies de l’information. Les échanges ont également abordé les exigences en matière de garanties et la possibilité de financer des études juridiques visant à améliorer l’environnement des affaires et à renforcer la conformité.

En conclusion, la Présidente du RDCL, Mme Joumana Saddi Chaya, a rappelé que « la mission fondamentale du RDCL est de défendre le secteur privé légal et de protéger ses intérêts », soulignant que le Rassemblement poursuit activement plusieurs dossiers de réforme prioritaires. Elle a insisté sur l’importance de prolonger ce dialogue par un engagement renforcé avec les partenaires internationaux, considérant cette session comme la clôture du programme d’activités du RDCL pour l’année 2025, et exprimant sa volonté d’aborder une nouvelle année placée sous le signe d’un dynamisme et d’un impact accrus.

