Saadé Chami, vice-Premier ministre par intérim du Liban, envoie une note officielle appelant à la démission du gouverneur de la banque centrale

Le cabinet libanais ne devrait pas discuter vendredi de la destitution du gouverneur de la banque centrale du pays, malgré les appels des membres à la démission de Riad Salamé.

M. Salamé fait l’objet de mandats d’arrêt de la France et de l’Allemagne pour des allégations de blanchiment d’argent.

Saadé Chami, vice-Premier ministre par intérim du Liban, qui mène des négociations avec le Fonds monétaire international pour obtenir des prêts indispensables pour la nation, a envoyé mercredi un mémorandum à ses collègues ministres appelant au limogeage de M. Salamé.

L’ordre du jour de la réunion du cabinet, qui selon la constitution est déterminé par le Premier ministre, comprend parmi ses 72 sujets répertoriés le changement de nom d’une faculté mais pas le gouverneur de la banque centrale.

Le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, connu pour son soutien de longue date à M. Salamé, n’a pas encore publié de déclaration officielle concernant sa position sur la question.

“La crédibilité du gouvernement dans son ensemble, et la crédibilité des personnes impliquées dans le processus de réforme économique et de négociation avec les institutions internationales (le ministre des finances et de l’économie et moi-même ) subiront un grand préjudice si nous restons silencieux sur cette évolution dangereuse. “, a écrit M. Chami dans le mémorandum.

M. Chami a déclaré jeudi au National que la lettre de sept pages était initialement censée être privée , mais qu’elle a été divulguée aux médias.

“Je ne sais pas pourquoi la question n’est pas inscrite à l’ordre du jour, malgré mon mémorandum”, a-t-il déclaré.

“Que ce soit à l’ordre du jour ou non, cela pourrait être évoqué lors de la réunion de demain.”

Le cabinet a tenu une réunion consultative lundi pour recueillir et évaluer diverses opinions des blocs politiques.

Le résultat de ces échanges a été une déclaration selon laquelle le pouvoir exécutif a l’intention d’attendre les accusations formelles de la justice libanaise avant de prendre des mesures dans cette affaire.

On s’attendait à ce que la question soit à nouveau sur la table lors de la réunion ordinaire, où le cabinet détient le pouvoir d’appliquer les décisions.

“Malgré le fait que la question ait été discutée lors de la session consultative, elle doit être abordée lors de la réunion ordinaire pour qu’une décision formelle soit prise. J’avais espéré que le gouvernement traiterait cette question”, a déclaré M. Chami.

“Mais il y a une réticence importante à apporter des changements au sein du système politique. Cela a déjà compliqué les discussions autour du FMI et la mise en œuvre des réformes nécessaires, malgré les efforts acharnés déployés pour signer l’accord au niveau du personnel.”

Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas commenter une éventuelle démission si la question de la révocation du gouverneur était ignorée.

Les appels à la démission de M. Salamé se sont intensifiés depuis le récent développement judiciaire contre le gouverneur, le ministre de la Justice et les principaux partis politiques chrétiens, les Forces libanaises et le Mouvement patriotique libre, étant à l’origine d’une telle décision.

Mercredi, M. Salamé a remis ses passeports français et libanais à la justice libanaise lors d’une audience à Beyrouth.

Cependant, aucune action judiciaire immédiate n’a été entreprise.

Au lieu de cela, le juge libanais a demandé l’accès au dossier détenu par la justice française pour “déterminer si la justice libanaise le poursuivra pour les crimes dont il est accusé en France”.

M. Salamé a nié tout acte répréhensible.

Il n’a pas été condamné et la procédure en est toujours au stade de l’instruction.

Il a déclaré qu’il ne démissionnerait que si une décision de justice était rendue contre lui.

Qu’il y ait “un mandat d’arrêt international contre le dirigeant n’est pas un simple détail car cela se reflétera inévitablement dans la manière dont les institutions internationales, la communauté internationale et les banques correspondantes traitent avec la banque centrale et avec le Liban”, a écrit M. Chami dans sa note. .

« Avons-nous besoin de complications supplémentaires ou de renforcement de la confiance et de la crédibilité ?

