mardi, septembre 30, 2025
Le supposé à corriger.

OpinionNos Lecteurs
Joe Acoury
2 min.de lecture
Date de modification:
66 lecteurs
Un rôle est censé correspondre au choix délibéré d’une personne. L’autorité fait suite à la maturité de l’engagement et de l’expérience sinon elle s’impose de façon arbitraire. L’auto-évaluation fait partie des ajustements et des corrections nécessaires pour que les objectifs mènent aux meilleurs options possibles . Néanmoins, ceux qui prennent en charge des fonctions essentielles sans devoir réviser quoique ce soit ressemblent à des générations de « parents » qui perdurent selon le fait accompli d’une décision prise. Les comportements attendus jusqu’à ce que les enfants deviennent adultes caractérisent des suivis et parfois la révolte. Une représentation ne se limite à assumer le strict nécessaire mais à évaluer l’impact des usures psychosociales des gens , souvent décrites comme la « conséquence inéluctable des crises  » . 

L’évolution progressive de l’enfant en famille relève souvent des décisions déjà prises. Quelle est donc la place des interactions sans discuter ce qui se déroule ? Ce qui est prévu ou pas ne suffit à renforcer ensemble des solutions acceptables. Quand est-ce que les citoyens pourraient exprimer leurs urgences et leurs propositions pour soutenir un dialogue ouvert basé sur le rétablissement des liens?

La diversité positive renforce l’adhérence nationale . Ainsi, les débats clairs et respectueux favorisent des engagements plus nets et des changements structurés et étalés. Ils concernent certes les priorités de récupération financière et socio-économique mais aussi celle de l’intégration des potentiels humains . Sinon, ils finiront par quitter pour être reconnus.

De quels réels et concrets changements parlons nous ? B, 80 ans, a connu depuis 1975 les guerres au Liban.  Il a longtemps souffert de parents épris de préjugés . Après maintes tentatives il va défendre en hauts lieux un bagage professionnel novateur. Tristement il n’a correspondu à des sphères opportunes dans un pays qui manque de différences proactives. Il dit : « Quand papa perd la boule et devient le copain faute d’agir avec une autorité bienveillante, c’est bien cool mais inadéquat. Quand maman bouscule ses petits lorsqu’ils refusent de soumettre leurs convictions, c’est bien moche. Quand l’adolescent devient un adulte qui risque sa vie pour apprendre à l’université en longeant les murs afin d’éviter les francs tireurs, les principes établis sont semblables. Les débordements ont façonné mon parcours avec des intolérances prévues d’avance . »

Le Liban en contrechamp 5/5 : Le Hezbollah, une exception
Blocage parlementaire au Liban : Berri menace d’ajournement
Joe Acouryhttps://gestaltjoacoury.wordpress.com/
Psychothérapeute Spécialisé en gestalt thérapie, Consultant et Formateur.

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Blocage parlementaire au Liban : Berri menace d’ajournement

L'Actualité du Liban 0
La Chambre des députés a sombré dans le chaos après une querelle autour de la loi électorale. Nabih Berri a menacé d’ajourner la séance face au boycott de l’opposition. Au cœur de la crise : le droit de vote des expatriés, enjeu central des élections 2026 et source de vives tensions politiques.

Le Liban en contrechamp 5/5 : Le Hezbollah, une exception

Analyses 0
René Naba signe un contrechamp sur le Liban : « Le Hezbollah, une exception ». De la montée chiite à la victoire de 2000 et la guerre de 2006, jusqu’à l’après-Nasrallah (2024-2025), l’essai dissèque rapports de force, pressions occidentales, normalisation avortée et enjeux syro-iraniens, entre dissuasion et avenir libanais.

Trump accueille Netanyahou à la Maison-Blanche pour finaliser un plan de paix en 21 points pour Gaza

A la une 0
À la Maison-Blanche, Donald Trump et Benyamin Netanyahou discutent d’un plan de paix en 21 points pour Gaza : cessez-le-feu, libération rapide des otages, démilitarisation du Hamas, administration intérimaire internationale et reconstruction massive, avec perspective conditionnelle d’un État palestinien. Enjeux : pressions internes israéliennes et crise humanitaire, et tensions régionales persistantes majeures.

