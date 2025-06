Les jeux de nos ancêtres : retour sur les traditions ludiques libanaises (1/3)

- Advertisement -

Dans le Liban rural d’autrefois, les jeux occupaient une place centrale dans la vie quotidienne des enfants. Souvent simples et créés à partir de matériaux trouvés dans la nature, ces jeux traditionnels étaient non seulement des moyens de se divertir, mais aussi d’apprendre des valeurs comme la patience, la stratégie, et l’importance de la communauté.

Le jeu de « Sabaneh » : un classique des villages

« Sabaneh » est un jeu de billes qui se jouait principalement dans les rues poussiéreuses ou sur les terrains en terre des villages. Le but du jeu était de lancer des petites pierres ou des billes en terre cuite dans un trou creusé au sol. Les joueurs prenaient place à une distance d’environ deux mètres du trou, et tour à tour, tentaient de lancer leur bille pour qu’elle y atterrisse. Chaque joueur avait un nombre de billes limité, souvent entre trois et cinq, et le gagnant était celui qui réussissait à faire entrer le plus de billes dans le trou. Les enfants passaient des heures à perfectionner leur technique, et ce jeu, malgré sa simplicité, exigeait une grande précision. Il était particulièrement populaire dans les régions montagneuses, où les terrains accidentés ajoutaient une difficulté supplémentaire.

« Darboukeh » : quand musique et jeu s’entremêlent

Dans le cadre des festivités ou des rassemblements familiaux, les enfants s’improvisaient musiciens en jouant à « Darboukeh », qui impliquait l’utilisation de tambours faits maison. Ces tambours, souvent créés à partir de peaux d’animaux et d’objets récupérés, servaient à reproduire des rythmes lancés par un joueur principal. Le jeu consistait à reproduire fidèlement un rythme complexe, et ceux qui échouaient devaient accomplir un gage amusant ou symbolique. Au-delà du jeu, Darboukeh était aussi une initiation à la musique et aux rythmes traditionnels. Ce jeu permettait non seulement de divertir, mais aussi de renforcer les liens entre les enfants qui participaient, chacun essayant d’améliorer son sens du rythme.

« Zahrat » : la version libanaise des osselets

« Zahrat » est un jeu d’adresse qui ressemble aux osselets pratiqués dans plusieurs cultures du monde. Au Liban, les enfants ramassaient des petites pierres et les utilisaient pour jouer à ce jeu. Le but était de lancer une pierre en l’air et, avant qu’elle ne retombe, ramasser autant de pierres que possible au sol avant de rattraper celle qui était en l’air. Plus les enfants avançaient dans le jeu, plus le nombre de pierres à ramasser augmentait, rendant la tâche de plus en plus difficile. Ce jeu favorisait la dextérité manuelle et l’agilité, et il était souvent accompagné de chants et de comptines traditionnelles qui rendaient l’expérience plus festive.