Le Liban déplore 4 décès seulement ce dimanche. 81 cas ont également été constatés alors que s’achève ce dimanche, le marathon Pfizer organisé par le ministère de la santé.

Le ministère de la santé a permis aux personnes âgées de plus de 53 ans et plus, de bénéficier du vaccin Pfizer en plus des personnes jugées vulnérables.

Les différents centres de vaccination ont connu une forte affluence ce samedi et ce dimanche. Un centre de vaccination a ainsi été mis en place au City Mall par La Croix Rouge Libanaise. Celui-ci pourra ainsi vacciner 5 000 personnes par jour, réduisant le retard pris dans le processus actuel.

Le ministère sortant de la santé Hassan Diab a indiqué que 17 000 personnes ont ainsi pu bénéficier de ce programme ces 2 derniers jours.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 542 604 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



81 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 65 cas. 16 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 536 888 cas locaux et de 5 716 cas en provenance de l’étranger.



4 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 798 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Combien de personnes ont été vaccinées? 19 089 personnes ont été vacciné une première fois ce dimanche et 236 personnes une deuxième fois.

Au total, 631 453 personnes ont reçu une première dose et 316 432 personnes ont reçu les 2 doses

