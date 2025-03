Liban et Arabie saoudite : un accord bilatéral officialisé à Riyad

- Advertisement -

Le 3 mars 2025, la visite officielle du président libanais Joseph Aoun en Arabie saoudite s’est achevée par la publication d’un communiqué conjoint, soulignant une volonté de renforcer les relations entre les deux pays. Reçu par le prince héritier Mohammed ben Salmane à Riyad, le chef d’État libanais a participé à des discussions axées sur la coopération bilatérale, la souveraineté nationale et les enjeux économiques et régionaux. Cet échange marque une étape dans les rapports entre Beyrouth et Riyad.

Une rencontre protocolaire au palais Al-Yamamah

La visite, initiée à l’invitation du prince héritier saoudien, s’est tenue le 3 ramadan 1446, correspondant au 3 mars 2025, au palais Al-Yamamah. Mohammed ben Salmane a transmis les salutations du roi Salmane ben Abdelaziz au président Aoun, qui a répondu par des vœux similaires pour le peuple saoudien. Une session officielle de pourparlers a suivi, permettant aux deux parties d’explorer les relations historiques entre leurs nations et les perspectives de leur développement.

Le communiqué conjoint, relayé par l’Agence de presse saoudienne et le Palais républicain libanais, met en avant l’appartenance du Liban au système arabe et le rôle de ses liens régionaux dans sa stabilité. Les discussions ont également porté sur les évolutions régionales et internationales, avec un accent sur la coordination des positions arabes.

Souveraineté et sécurité au centre des priorités

Les deux pays ont réaffirmé leur attachement à l’accord de Taëf de 1989 et aux résolutions internationales associées, visant à garantir la souveraineté de l’État libanais sur son territoire. Le texte insiste sur la limitation des armes aux forces étatiques et met en avant le rôle de l’armée libanaise, dont le renforcement est jugé essentiel. Il mentionne également la nécessité du retrait des forces israéliennes des zones libanaises occupées, reflétant une position partagée sur ce dossier.

Ces points reprennent des engagements déjà exprimés dans le discours d’investiture de Joseph Aoun en janvier 2025 et dans la déclaration ministérielle du gouvernement de transition formé en décembre 2024, auxquels le communiqué fait référence.

Perspectives économiques et commerciales

Les échanges ont abordé la situation économique du Liban, marquée par une crise persistante depuis 2019. Les deux parties ont convenu d’étudier les obstacles à la reprise des exportations libanaises vers l’Arabie saoudite, suspendues depuis 2021, ainsi que les conditions pour autoriser les voyages des citoyens saoudiens au Liban. Ces mesures visent à relancer les échanges commerciaux et touristiques entre les deux nations.

Le texte souligne également l’importance de réformes économiques conformes aux standards internationaux, basées sur la transparence et le respect des lois, pour soutenir la reprise du Liban. Aucun calendrier précis n’est mentionné, mais ces objectifs sont présentés comme des priorités communes.

Coordination arabe et contexte régional

Le communiqué met en avant la nécessité d’une action arabe unifiée face aux enjeux régionaux et internationaux. Les deux leaders ont discuté des développements actuels, sans préciser les dossiers prioritaires, bien que cette déclaration précède le sommet arabe extraordinaire du 4 mars au Caire, auquel Joseph Aoun a participé. Cette coordination s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.

Cette rencontre reflète une intention de renouer des liens après une période de relations distendues entre Riyad et Beyrouth, sans détailler les divergences passées ni leurs résolutions immédiates.

Clôture et perspectives

La visite s’est conclue par des échanges de courtoisie. Joseph Aoun a remercié le roi Salmane et le prince Mohammed ben Salmane pour leur accueil, tandis que ce dernier a formulé des vœux de progrès pour le Liban. Le président libanais a invité le prince héritier à visiter le Liban, une proposition accueillie positivement, bien qu’aucune date n’ait été fixée.

Cet accord bilatéral pose les bases d’une collaboration future, avec des engagements sur les plans politique, sécuritaire et économique, dont la mise en œuvre reste à suivre.

Communiqué conjoint intégral

« Sur invitation généreuse de Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier et président du Conseil des ministres, et guidés par les relations historiques entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République libanaise, dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, le président de la République libanaise Joseph Aoun a effectué une visite officielle le 3 ramadan 1446 H, correspondant au 3 mars 2025.

Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier et président du Conseil des ministros, a accueilli le président de la République libanaise Joseph Aoun au palais Al-Yamamah à Riyad. Son Altesse a transmis à Son Excellence les salutations du Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que ses vœux de santé et de bien-être, et ses souhaits de progrès et de prospérité pour la République libanaise et son peuple frère. Son Excellence a demandé à Son Altesse le prince héritier de transmettre ses salutations et ses vœux les plus sincères de santé et de bien-être au Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que ses vœux de prospérité et de développement pour le peuple saoudien frère.

Ils ont tenu une session officielle de pourparlers, au cours de laquelle ils ont passé en revue les relations bilatérales étroites entre les deux pays et les moyens de les développer dans tous les domaines, soulignant que le Liban est un membre fondamental du système arabe et que ses relations arabes sont la garantie de sa sécurité et de sa stabilité. Ils ont échangé leurs points de vue sur l’ensemble de la situation régionale et internationale actuelle, et les deux parties ont affirmé l’importance de renforcer l’action arabe et de coordonner les positions sur les questions importantes aux niveaux régional et international.

Les deux parties ont convenu de commencer à étudier les obstacles entravant la reprise des exportations de la République libanaise vers le Royaume d’Arabie saoudite, ainsi que les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens saoudiens de voyager vers la République libanaise.

Les deux parties ont souligné l’importance de mettre en œuvre ce qui a été mentionné dans le discours d’investiture du président de la République libanaise Joseph Aoun, prononcé après son élection, dans lequel il a exposé sa vision pour le Liban et sa stabilité, ainsi que les contenus de la déclaration ministérielle. Elles ont également souligné l’importance de l’application complète de l’accord de Taëf, de la mise en œuvre des résolutions internationales pertinentes, de l’extension de la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire libanais, de la limitation des armes aux mains de l’État libanais, de la confirmation du rôle national de l’armée libanaise, de l’importance de son soutien, et de la nécessité du retrait de l’armée d’occupation israélienne de tous les territoires libanais.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de la reprise de l’économie libanaise et de surmonter sa crise actuelle, en commençant par les réformes exigées internationalement selon les principes de transparence et l’application des lois contraignantes.

À la fin de la visite, le président Aoun a exprimé ses remerciements et sa gratitude à Son frère le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et à Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier et président du Conseil des ministres, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse dont lui et la délégation accompagnante ont bénéficié. Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier et président du Conseil des ministres, a exprimé ses meilleurs vœux de santé et de bien-être à Son Excellence le président Joseph Aoun, président de la République libanaise, et de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple libanais frère.

Son Excellence le président de la République libanaise Joseph Aoun a adressé une invitation à Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier et président du Conseil des ministres, à visiter son second pays, le Liban. De son côté, Son Altesse a exprimé son appréciation pour cette invitation et son accueil favorable. »