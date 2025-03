L’Europe face au désengagement américain : faut-il une défense indépendante ?

- Advertisement -

L’ombre de Donald Trump plane sur l’Europe. Six semaines après son investiture le 20 janvier, le président américain secoue l’ordre établi : il limite l’aide à l’Ukraine, engage des discussions directes avec Vladimir Poutine, et somme les Européens de prendre en charge leur propre sécurité. Ce désengagement, radical après trois ans d’un soutien massif sous Joe Biden, remet en question la dépendance de l’Europe envers les États-Unis au sein de l’OTAN. Alors que la guerre en Ukraine s’intensifie, l’interrogation stratégique devient pressante : l’Europe peut-elle se doter d’une défense autonome ? Divisions au sein de l’Alliance, capacités militaires actuelles, industrie de défense, et perspectives d’une force commune : voici une radiographie de la défense européenne face à un allié américain qui s’éloigne, et les enjeux pour Kyiv dans ce nouveau paysage géopolitique.

Les divisions au sein de l’OTAN : l’Ukraine, catalyseur de la discorde

La décision de Trump marque un tournant. Lors d’un appel avec Poutine le 12 février 2025, révélé par Reuters, il propose un gel des lignes de front et un veto à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, une rupture avec la ligne occidentale. À Bruxelles, le 13 février, Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, enfonce le clou : « Kyiv dans l’Alliance n’est pas réaliste ; les frontières de 2014 sont un objectif dépassé » (CNN). Cette posture, après 175 milliards de dollars d’aide américaine depuis 2022 — dont 64 milliards en armements, selon le Kiel Institute — choque les Européens. John Healey, ministre britannique de la Défense, réagit le lendemain : « Aucune paix ne peut être imposée sans l’Ukraine. » Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, avertit sur X : « C’est un feu vert à l’agression russe. »

L’OTAN se fissure sous cette onde de choc. Trump, fidèle à sa critique de 2018 — « Pourquoi payer pour les autres ? » — exige des alliés un effort de défense à 5 % du PIB, contre 2 % (atteint par 23 des 32 membres en 2024, OTAN). Lors d’un face-à-face tendu avec Volodymyr Zelensky le 28 février à Washington, il lie l’aide à un cessez-le-feu immédiat (Reuters), exposant des visions divergentes. L’Europe de l’Est — Pologne, États baltes — insiste sur une OTAN forte face à une Russie déployant 150 000 soldats en Ukraine (Reuters, février 2025). La France et l’Allemagne, elles, oscillent entre solidarité transatlantique et autonomie stratégique. Mark Rutte, secrétaire général, met en garde au Carnegie Europe le 10 décembre 2024 : « La désunion nous expose à une menace directe. » L’Ukraine, entre gains à Koursk en 2024 et reculs dans le Donbass en 2025, cristallise ces fractures, poussant l’Europe à repenser son rôle.

La défense européenne actuelle : une mosaïque sous tension

Face à ce désengagement, quelle est la réalité de la défense européenne aujourd’hui ? L’Union européenne et ses alliés OTAN hors États-Unis disposent de forces significatives mais fragmentées. En 2024, les 27 pays de l’UE comptent 1,3 million de militaires actifs, contre 1,3 million pour les États-Unis (SIPRI), mais leur coordination reste limitée. Les États-Unis dominent l’OTAN : 70 % des capacités militaires totales, 80 % des moyens aériens, et une suprématie logistique (OTAN 2024). Sans Washington, l’Europe perd une partie cruciale de sa dissuasion.

Avantages actuels

L’Europe bénéficie d’atouts solides. La France et le Royaume-Uni, avec 205 000 et 184 000 soldats respectivement, maintiennent des forces professionnelles et des arsenaux nucléaires — 290 ogives françaises, 225 britanniques (SIPRI 2024). L’Allemagne, avec un budget de défense de 80 milliards de dollars (2 % du PIB), renforce ses capacités depuis 2022 via un fonds spécial de 100 milliards d’euros. La Pologne (150 000 soldats) et les pays baltes, bien qu’à petite échelle (40 000 au total), offrent une posture avancée face à la Russie. L’industrie de défense européenne excelle : Airbus et Leonardo produisent des avions (Rafale, Eurofighter), tandis que Rheinmetall et Nexter livrent chars et obusiers (Leopard, Caesar). En 2024, l’UE a exporté pour 40 milliards d’euros d’armements (European Defence Agency), un atout économique et stratégique.

Inconvénients majeurs

Mais les failles sont béantes. La fragmentation est un boulet : 17 systèmes d’armes différents contre 3 américains principaux (Abrams, F-35, Patriot), selon l’EDA. La production reste lente — 500 000 obus par an contre 1,2 million nécessaires pour l’Ukraine (Reuters, 2024) — et dépend des États-Unis pour les technologies avancées (satellites, drones Reaper). La logistique est un talon d’Achille : 80 % des transports lourds OTAN viennent des USA. Politiquement, les priorités divergent : la France mise sur l’autonomie, l’Allemagne sur l’OTAN, tandis que la Hongrie et la Slovaquie flirtent avec Moscou. « L’Europe a du potentiel, mais pas d’unité », résume Pierre Vimont (Carnegie Europe) le 15 février 2025.

Capacité à devenir indépendante

Sans Washington, l’Europe peut-elle tenir ? Remplacer les 64 milliards d’aide militaire US à l’Ukraine exige 26 milliards annuels supplémentaires (0,12 % du PIB européen, The Guardian), un effort réalisable mais exigeant une cohésion absente. La dissuasion nucléaire reste limitée face aux 1 674 ogives russes déployées (SIPRI), et la projection de force — essentielle contre une Russie renforcée par 15 000 Nord-Coréens en Ukraine — manque de punch sans les porte-avions et bombardiers US. En 2025, l’Europe livre 20 milliards à Kyiv (The Washington Post, 17 février), mais ses stocks s’épuisent : les Scalp français et Krab polonais sont au bout du rouleau. Une indépendance totale requerrait une décennie et 500 milliards d’euros, selon un rapport de l’Institut Montaigne (janvier 2025).

Industrie de défense : un levier à double tranchant

L’industrie européenne est un atout clé, mais imparfait. En 2024, elle emploie 500 000 personnes et génère 120 milliards d’euros (EDA), avec des leaders comme Thales (radars), MBDA (missiles), et Saab (Gripen). La guerre en Ukraine dope la demande : Rheinmetall prévoit 10 milliards d’euros de ventes en 2025, contre 6 en 2022. Mais la production souffre : les chaînes sont nationales, pas intégrées — la France produit 50 Rafale/an, l’Allemagne 20 Leopard —, et les délais s’allongent (18 mois pour un Caesar). L’absence d’un géant unifié, comme Lockheed Martin aux USA (90 milliards de revenus), limite l’échelle. L’initiative PESCO (25 projets, 7 milliards d’euros depuis 2017) progresse — drones, cybersécurité — mais reste embryonnaire face aux besoins.

L’éventualité d’une force de défense commune : une ambition géostratégique

L’idée d’une force européenne autonome refait surface. Emmanuel Macron, dès 2017, prône un « pilier européen » dans ou hors OTAN. Le 17 février 2025, avec Olaf Scholz, il propose une brigade franco-allemande de 5 000 hommes d’ici 2026 (The Washington Post), tandis que Keir Starmer offre des troupes pour un cessez-le-feu (27 février, Washington). Ursula von der Leyen, sur X le 17 février, appelle à une « surcharge de défense » : budget commun, production intégrée. Mais les obstacles sont titanesques.

Les divisions stratégiques freinent : l’Est (Pologne, Baltes) privilégie l’OTAN US, l’Ouest (France, Allemagne) une autonomie partielle. Un commandement unifié exigerait un traité — impensable avec Viktor Orbán en Hongrie — et un budget de 100 milliards annuels, contre 7 milliards actuels pour PESCO (EDA). L’industrie doit s’unifier : des projets comme le char MGCS (France-Allemagne) traînent depuis 2012. « Une armée européenne reste un rêve politique », tranche Pierre Vimont le 15 février, soulignant le manque de volonté face à une Russie qui teste l’OTAN.

L’Ukraine au cœur du jeu : un révélateur brutal

L’Ukraine incarne l’urgence. Trump limite l’aide — 175 milliards depuis 2022 — pour un deal rapide avec Moscou, gelant les fronts et bloquant l’OTAN pour Kyiv (Reuters, 12 février). Zelensky résiste : « Pas de paix sans souveraineté », lance-t-il le 28 février à Washington. L’Europe compense : 70 milliards depuis 2022, 20 milliards promis en 2025 (The Washington Post). Mais sans les HIMARS et Patriot US (40 % des défenses aériennes, Reuters 2024), Kyiv flanche. Les exportations ukrainiennes — 20 millions de tonnes de céréales en 2023 — s’effritent, l’inflation européenne monte (3-4 % potentiel, Bloomberg), et les sanctions russes risquent un relâchement US (The Guardian).

Un basculement géopolitique

Trump désengage les États-Unis, et l’Europe vacille. Sa défense actuelle ? Fragmentée, talentueuse, mais dépendante. Avantages : industrie solide, forces nationales. Inconvénients : désunion, faiblesse logistique. Indépendante ? Pas avant dix ans, sans unité politique et industrielle. Une force commune émerge, mais lentement. L’Ukraine teste ce virage : sans les États-Unis, l’OTAN s’affaiblit, et Moscou avance. L’Europe doit trancher : s’émanciper ou se résigner. En 2025, c’est maintenant ou jamais.