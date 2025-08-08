vendredi, août 8, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Makdous: Le petit trésor d’automne, entre fermentation et épices.

Culture
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
0 lecteurs
- Advertisement -

Makdous, préparé chaque automne au Liban, consiste en mini-aubergines marinées dans l’huile d’olive après un long processus de fermentation. Farcies d’un mélange de noix, ail et piment doux, ces bouchées pleines de caractère étaient autrefois un incontournable des tables familiales pendant l’hiver.

Recette

Ingrédients (pour 20 makdous)

  • 20 mini-aubergines fermes
  • 150 g de noix concassées
  • 4 gousses d’ail hachées
  • 1 petit piment doux ou ½ piment fort, finement émincé
  • 1 c. à s. de gros sel
  • 500 ml d’huile d’olive extra-vierge
  • 100 ml d’eau

Préparation

  1. Prétravail : Lavez les aubergines, piquez-les légèrement avec une fourchette.
  2. Salage : Frottez-les de sel, placez-les dans une passoire et laissez dégorger 24 h, en vidant le liquide 2–3 fois.
  3. Farce : Mélangez noix, ail, piment et un peu de sel.
  4. Farcir : Rincez les aubergines, séchez-les. Incisez-les longitudinalement sans aller jusqu’au bout. Remplissez chaque aubergine du mélange aux noix.
  5. Fermentation : Disposez les makdous serrés dans un bocal propre, ajoutez un peu d’eau pour recouvrir à moitié, puis couvrez totalement d’huile d’olive. Fermez hermétiquement et laissez fermenter 10 jours à l’abri de la lumière, température 18–20 °C.
  6. Affinage : Après fermentation, conservez au frais. À consommer dans les 3 mois.

Les petits plus

  • Herbes fraîches : Ajoutez du thym ou du zaatar séché dans la farce pour plus d’arômes.
  • Ail supplémentaire : Variez l’intensité en augmentant le nombre de gousses.
  • Multicolore : Utilisez des mini-aubergines blanches ou violettes pour la présentation.
- Advertisement -
Article précédent
Liban: Mobilisation nocturne après la décision gouvernementale
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Liban: Mobilisation nocturne après la décision gouvernementale

A la une 0
L’adoption par le gouvernement libanais des objectifs du plan américain de désarmement a provoqué le retrait des ministres chiites et déclenché une mobilisation nocturne dans plusieurs régions. Des cortèges et rassemblements ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, la Békaa et le Sud, sous haute surveillance des forces de sécurité. Des incidents frontaliers, dont un bombardement meurtrier et des échanges de tirs à Masnaa, ont accentué la tension dans un contexte politique déjà fragile.

Revue de presse du 08/09/25: Le gouvernement adopte le plan américain de désarmement

A la une 0
La revue de presse du 8 août 2025 revient sur les tensions politiques autour de la feuille de route américaine, les réformes économiques imposées au Liban, la situation humanitaire à Gaza, les discussions internationales menées par Donald Trump et Vladimir Poutine, ainsi que les enquêtes judiciaires sur la corruption et la sécurité. Elle met aussi en lumière les mobilisations sociales, la crise des services publics et les relations diplomatiques régionales.

Le Liban exécute environ 4,3 milliards de dollars de dépenses publiques en 2024, concentrées à 63 % sur les salaires, retraites et subventions

Economie 0
En 2024, le Liban a exécuté environ 4,3 milliards de dollars de dépenses publiques, bien en deçà des 43,1 milliards théoriquement budgétés. Les salaires, retraites et subventions à Électricité du Liban absorbent 63,4 % du total, laissant peu de place à l’investissement ou aux politiques sociales. Cette exécution partielle révèle une gouvernance affaiblie, sans budget structuré, ni mécanisme de contrôle, dans un contexte de crise fiscale chronique et de fuite des ressources.

Les plus lus

المرصد الاوروبي: تعميم مصرف لبنان الاخير مخالف للقانون والمصارف اللبنانية في الخارج تخضع لقوانين الدول المضيفة

Economie 0
تطرق المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى خطورة التعميم...

المرصد الاوروبي: تعيين المدعي العام المالي كما حصل لن يؤدي الى مكافحة الفساد ولا الى المحاسبة

Economie 0
علق المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على التعيينات القضائية...

L’impeachment s’invite dans la course à la présidentielle américaine  : que risque Donald Trump ?

A la une 0
Jean-Éric Branaa, Auteurs fondateurs The Conversation FranceÀ 17h à...

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.