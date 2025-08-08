Liban: Mobilisation nocturne après la décision gouvernementale

- Advertisement -

Le Conseil des ministres a approuvé les objectifs du plan américain de désarmement, déclenchant une rupture immédiate au sein de l’exécutif. Les ministres chiites ont quitté la séance en signe de refus, estimant que la décision met en cause l’équilibre national. Cette rupture s’est traduite, dans les heures qui ont suivi, par des manifestations et rassemblements nocturnes dans plusieurs régions du pays.

Retrait des ministres chiites et contexte de la décision

La séance s’est tenue au Grand Sérail, sous haute tension. Les débats ont porté sur l’adoption des « objectifs » du plan américain, qui prévoit un processus de désarmement et un calendrier de mise en œuvre. Les ministres chiites, opposés à ce texte, ont annoncé leur retrait, estimant que le gouvernement avait franchi une ligne rouge. Selon les documents, ils ont quitté la salle avant la fin de la réunion, marquant une rupture politique claire avec la majorité gouvernementale.

Manifestations dans la banlieue sud de Beyrouth

Peu après la réunion, des cortèges de voitures et de motos ont parcouru plusieurs quartiers de la banlieue sud. Les participants brandissaient des drapeaux et arboraient des images de figures de la résistance. Des slogans hostiles à la décision du gouvernement et aux États-Unis ont été scandés. Les rassemblements ont parfois formé des points fixes aux carrefours, provoquant des ralentissements de la circulation. Les forces de sécurité ont été déployées pour surveiller ces attroupements.

Mobilisation dans la Békaa et le Sud

Dans la Békaa, des rassemblements se sont formés dans plusieurs localités, notamment à proximité d’axes stratégiques. Des cortèges ont circulé jusque tard dans la nuit, créant une atmosphère de mobilisation générale. Dans le Sud, les manifestations ont pris la forme de défilés motorisés et de regroupements aux abords des villes principales. Les participants ont repris les slogans entendus à Beyrouth et ont parfois allumé des feux de pneus en signe de protestation.

Déploiement sécuritaire renforcé

Face à la montée des tensions, l’armée et les forces de sécurité intérieure ont renforcé leur présence dans les zones sensibles. Des patrouilles ont été observées autour du Grand Sérail, du Parlement et des ministères. Des check-points ont été installés sur les principaux axes reliant la banlieue sud au centre-ville. Les autorités ont cherché à éviter les confrontations directes, privilégiant la dissuasion par une présence visible.

Surveillance des points stratégiques

Les forces de sécurité ont accordé une attention particulière aux entrées de Beyrouth, aux abords des infrastructures publiques et aux zones de rassemblement traditionnelles. Dans certaines localités, les patrouilles mixtes associant l’armée et les forces de sécurité intérieure ont effectué des rondes régulières. Ces mesures visaient à limiter les risques de blocage des routes ou de débordements.

Risques d’incidents

Les documents mentionnent que des responsables politiques et sécuritaires ont exprimé leurs craintes quant à un possible glissement vers des incidents plus graves. Les zones mixtes, où cohabitent différentes sensibilités politiques, ont été identifiées comme particulièrement vulnérables à des provocations. Les forces de l’ordre ont reçu pour consigne de disperser rapidement tout attroupement susceptible de dégénérer.

Événements liés à la frontière et contexte militaire

Parallèlement à la crise interne, les sources rapportent des incidents à la frontière. Des frappes ont été signalées dans certaines zones du Sud, causant des destructions et des blessés. Un bombardement a provoqué la mort de plusieurs civils et a blessé des dizaines de personnes. Dans la région de Masnaa, à la frontière orientale, des échanges de tirs ont été signalés, entraînant des dégâts matériels. Ces événements ont contribué à nourrir la colère exprimée dans les manifestations nocturnes.

Mobilisation populaire et relais politiques

Les rassemblements nocturnes ont bénéficié du soutien public de figures politiques proches des ministres démissionnaires. Leurs interventions ont repris les arguments avancés lors de la réunion du Conseil des ministres, insistant sur les risques que ferait courir l’application du plan à la sécurité nationale. Ces prises de position ont été perçues comme un encouragement à maintenir la pression sur le gouvernement.

Zones de tensions spécifiques

Plusieurs points ont été identifiés comme particulièrement sensibles : les abords du Grand Sérail, les entrées sud de Beyrouth, certaines localités de la Békaa, ainsi que des carrefours stratégiques dans le Sud. Dans ces lieux, la présence sécuritaire a été renforcée toute la nuit. Les forces de l’ordre ont cherché à éviter tout incident majeur, tout en procédant à des contrôles réguliers des véhicules.

Impact sur la circulation et la vie quotidienne

Les cortèges et attroupements ont eu un impact notable sur la circulation. Des ralentissements ont été observés aux entrées de la capitale et dans les zones de rassemblement. Dans certaines localités, les commerces ont fermé plus tôt par précaution. Les habitants ont rapporté un climat inhabituel de tension, avec un va-et-vient constant de véhicules arborant des drapeaux.

Coordination des forces de l’ordre

Les rapports font état d’une coordination renforcée entre les différentes branches des forces armées et de sécurité. Des liaisons ont été assurées pour partager en temps réel les informations sur les mouvements de foule et les éventuels incidents. Cette coordination a permis de déployer rapidement des unités supplémentaires dans les zones où la tension montait.

Répercussions politiques immédiates

Sur le plan politique, le retrait des ministres chiites a été perçu comme un tournant. Les discussions autour de la mise en œuvre du plan de désarmement sont désormais suspendues, et des contacts en coulisses tentent d’éviter une aggravation de la crise. Les responsables impliqués dans ces pourparlers reconnaissent que la marge de manœuvre est étroite.

Surveillance des réseaux de communication

Les forces de sécurité ont surveillé attentivement les canaux de communication utilisés pour coordonner les rassemblements. Cette surveillance a permis de repérer certains points de rassemblement à l’avance et d’y déployer des patrouilles. Les autorités cherchent à prévenir la diffusion de messages incitant à des actions violentes.

Situation au petit matin

À l’aube, la plupart des cortèges s’étaient dispersés, mais des groupes restaient présents dans certains points de la banlieue sud et de la Békaa. Les forces de sécurité ont maintenu leurs positions, conscientes que la journée pourrait voir de nouvelles mobilisations. Les incidents de la nuit ont laissé une impression de fragilité dans un contexte politique déjà instable.