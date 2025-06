Makdous salade d’aubergines marinées : croquant, acidulé, estival

Le makdous, incontournable des foyers libanais, se réinvente en salade. Aubergines marinées à l’huile, farcies de noix et d’ail, se mélangent à des dés de poivron croquants. Servie froide, garnie de persil et d’un filet de jus de citron, elle égaye vos apéritifs et tables d’été de ses saveurs acidulées et texturées.

Ingrédients (4 personnes)

3 aubergines moyennes (type baby aubergine)

100 g de noix concassées

4 gousses d’ail, hachées

2 poivrons rouges, épépinés et taillés en dés

80 mL d’huile d’olive extra vierge

Le jus d’1 citron

1 bouquet de persil plat, ciselé

Sel, poivre

Préparation

Précuire les aubergines Lavez et fendez les aubergines en deux dans la longueur. Chauffez de l’huile dans une poêle et faites revenir les aubergines côté coupé 5 min, puis 5 min côté peau, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Égouttez sur du papier absorbant. Préparer la farce Mélangez noix, ail, sel et poivre. Garnissez chaque moitié d’aubergine de ce mélange, pressez légèrement. Marinade Disposez les aubergines farcies dans un plat, arrosez d’huile d’olive restante, filmé et laissez mariner au frais 2 h. Version salade Coupez les aubergines en dés ou lamelles. Mélangez avec les dés de poivron, persil, jus de citron, sel et poivre. Service Servez bien frais, en entrée ou avec pain pita grillé.

Les petits plus