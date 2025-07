Mdardara, le plat réconfortant des montagnes libanaises, où lentilles et riz deviennent un hymne à la simplicité.

- Advertisement -

Mdardara, aussi appelée mujaddara lente, est l’un de ces plats populaires au Liban rural. Lentilles parfumées, riz fondant et oignons caramélisés fondent en un équilibre subtil, héritage de saisons où la lenteur du temps dictait la cuisine. Redécouvrir Mdardara, c’est plonger dans une tradition d’authenticité et de goût, idéale pour réchauffer corps et âme par une fraîche soirée printanière.

Recette

Ingrédients (pour 4 personnes)

200 g de lentilles vertes

150 g de riz long grain

3 gros oignons

6 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à c. de cumin moulu

1 c. à c. de cannelle moulue

Sel et poivre du moulin

750 ml d’eau bouillante

Préparation

Préparer les lentilles : Rincez les lentilles et égouttez-les. Cuisson initiale : Dans une casserole, portez 500 ml d’eau à ébullition. Ajoutez les lentilles, salez légèrement et laissez cuire 10 minutes à feu moyen. Égouttez en conservant le bouillon. Ajouter le riz et les épices : Remettez lentilles dans la casserole, ajoutez le riz, le cumin, la cannelle et le bouillon réservé. Complétez avec l’eau bouillante pour couvrir. Ajustez sel et poivre. Cuisson lente : Couvrez et laissez mijoter à feu très doux 20–25 minutes, jusqu’à absorption complète. Éteignez le feu, laissez reposer 5 minutes. Oignons caramélisés : Émincez finement les oignons.

Faites chauffer l’huile dans une grande poêle puis ajoutez les oignons.

Laissez cuire à feu doux 20 minutes, en remuant régulièrement, jusqu’à coloration profonde. Dressage : Dressez Mdardara dans un plat, nappez généreusement des oignons caramélisés.

Les petits plus

Yaourt à la menthe : Servez avec un peu de yaourt nature mélangé à de la menthe fraîche hachée pour une touche de fraîcheur.

Pignons grillés : Parsemez de pignons de pin torréfiés pour du croquant.

Parsemez de pignons de pin torréfiés pour du croquant. Zeste de citron : Ajoutez un zeste avant de servir pour éveiller les saveurs.