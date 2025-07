Moujaddara de Fassoulia: Quand riz, lentilles et haricots blancs se rencontrent pour sublimer le patrimoine libanais.

- Advertisement -

Moujaddara de Fassoulia est la variation paysanne de la mujaddara classique : aux lentilles s’ajoutent des haricots blancs (fassoulia) pour un plat plus nourrissant. Longtemps plat de subsistance dans les régions montagneuses, il combine des légumineuses locales et un assaisonnement sobre, révélant une texture crémeuse et un parfum de terre qui rappelle l’automne au Liban.

Recette

Ingrédients (pour 4 personnes)

150 g de lentilles vertes

150 g de riz long grain

200 g de haricots blancs cuits (en boîte ou maison)

4 oignons moyens

5 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge

1 cuillère à café de cumin moulu

½ cuillère à café de cannelle moulue

Sel et poivre du moulin

800 ml d’eau bouillante

Préparation

Pré-cuisson des lentilles : Rincez lentilles, faites-les cuire 10 minutes dans 500 ml d’eau bouillante salée. Égouttez, gardez le bouillon. Assemblage légumineuses : Remettez lentilles dans la casserole, ajoutez les haricots blancs et le riz. Versez le bouillon réservé et complètez avec l’eau restante. Assaisonnez de cumin, cannelle, sel et poivre. Cuisson lente : Couvrez, mijotez 20–25 minutes à feu doux, jusqu’à absorption complète. Oignons caramélisés : Émincez finement les oignons, faites-les dorer lentement dans 3 c. à s. d’huile jusqu’à ce qu’ils soient profondément caramélisés (15–20 minutes). Présentation : Dans un plat, étalez le mélange riz-légumineuses, nappez généreusement d’oignons caramélisés.

Les petits plus

Yaourt ferme : Servez avec un yaourt épais pour adoucir le plat.

Mélange d'épices : Ajoutez une pointe de piment doux ou de zaatar pour relever le goût.

Ajoutez une pointe de piment doux ou de zaatar pour relever le goût. Noix concassées : Parsemez de noix ou d’amandes pour du croquant.